Ростислав Ищенко о трёх войнах: раскрыт глобальный расклад сил между США, Европой и Россией - 22.10.2025
Ростислав Ищенко о трёх войнах: раскрыт глобальный расклад сил между США, Европой и Россией
Ростислав Ищенко о трёх войнах: раскрыт глобальный расклад сил между США, Европой и Россией - 22.10.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко о трёх войнах: раскрыт глобальный расклад сил между США, Европой и Россией
Европа, США и Россия преследуют три абсолютно разные стратегические цели, маневрируя на грани глобальной эскалации, при этом ни одна из сторон не может действовать автономно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-22T04:30
2025-10-22T04:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058235181_0:116:2199:1353_1920x0_80_0_0_c1fcf5c2f9f38834ee8d537cd70d6fac.jpg.webp
"Все пытаются реализовать свою программу. Мы пытаемся ликвидировать опасность, которая может исходить с украинской территории от европейского сегмента НАТО. [Президент США Дональд] Трамп пытается перебраться на войну с Китаем", — заявил политолог.Он раскрыл цели Европы: "Европа пытается выиграть экономическую войну у России. Для этого им нужны Соединенные Штаты, которые будут вводить дальнейшие санкции, обеспечат при помощи своей военной силы возможность для Европы терроризировать российских союзников, задерживать торговые суда в открытом море и так далее". То есть, по словам Ищенко, Европа хочет искать способ приведения ситуации в полувоенную фазу, превращать войну в "вечную, но контролируемую"."Это три совершенно разные программы. И между этими тремя программами маневрируют политики, дипломаты, которые прекрасно знают, что хотят оппоненты, и пытаются продавить свою программу, при этом не стимулировав оппонентов броситься во все тяжкие, в кампанию нагнетания напряженности", — пояснил Ищенко. "Это сложная, многосторонняя игра, в которой от одной стороны ничего не зависит, зависит от всех", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Украина вступает в процесс осознания своей ненужности — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко о трёх войнах: раскрыт глобальный расклад сил между США, Европой и Россией

04:30 22.10.2025
 
Иностранные наемники, НАТО
Иностранные наемники, НАТО - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : NATO
Европа, США и Россия преследуют три абсолютно разные стратегические цели, маневрируя на грани глобальной эскалации, при этом ни одна из сторон не может действовать автономно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Все пытаются реализовать свою программу. Мы пытаемся ликвидировать опасность, которая может исходить с украинской территории от европейского сегмента НАТО. [Президент США Дональд] Трамп пытается перебраться на войну с Китаем", — заявил политолог.
Он раскрыл цели Европы: "Европа пытается выиграть экономическую войну у России. Для этого им нужны Соединенные Штаты, которые будут вводить дальнейшие санкции, обеспечат при помощи своей военной силы возможность для Европы терроризировать российских союзников, задерживать торговые суда в открытом море и так далее".
То есть, по словам Ищенко, Европа хочет искать способ приведения ситуации в полувоенную фазу, превращать войну в "вечную, но контролируемую".
"Это три совершенно разные программы. И между этими тремя программами маневрируют политики, дипломаты, которые прекрасно знают, что хотят оппоненты, и пытаются продавить свою программу, при этом не стимулировав оппонентов броситься во все тяжкие, в кампанию нагнетания напряженности", — пояснил Ищенко.
"Это сложная, многосторонняя игра, в которой от одной стороны ничего не зависит, зависит от всех", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украина вступает в процесс осознания своей ненужности — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.
Бангладеш. Сгенерировано нейросетью Leonardo
Вчера, 16:47
"Невероятный апгрейд". Какой будет Украина без украинцевВ обозримом будущем Украина может измениться до неузнаваемости и речь идет даже не про то, в каких границах останется эта страна
Лента новостейМолния