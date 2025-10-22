https://ukraina.ru/20251022/rostislav-ischenko-o-trkh-voynakh-raskryt-globalnyy-rasklad-sil-mezhdu-ssha-evropoy-i-rossiey-1070441032.html

Ростислав Ищенко о трёх войнах: раскрыт глобальный расклад сил между США, Европой и Россией

Европа, США и Россия преследуют три абсолютно разные стратегические цели, маневрируя на грани глобальной эскалации, при этом ни одна из сторон не может действовать автономно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

"Все пытаются реализовать свою программу. Мы пытаемся ликвидировать опасность, которая может исходить с украинской территории от европейского сегмента НАТО. [Президент США Дональд] Трамп пытается перебраться на войну с Китаем", — заявил политолог.Он раскрыл цели Европы: "Европа пытается выиграть экономическую войну у России. Для этого им нужны Соединенные Штаты, которые будут вводить дальнейшие санкции, обеспечат при помощи своей военной силы возможность для Европы терроризировать российских союзников, задерживать торговые суда в открытом море и так далее". То есть, по словам Ищенко, Европа хочет искать способ приведения ситуации в полувоенную фазу, превращать войну в "вечную, но контролируемую"."Это три совершенно разные программы. И между этими тремя программами маневрируют политики, дипломаты, которые прекрасно знают, что хотят оппоненты, и пытаются продавить свою программу, при этом не стимулировав оппонентов броситься во все тяжкие, в кампанию нагнетания напряженности", — пояснил Ищенко. "Это сложная, многосторонняя игра, в которой от одной стороны ничего не зависит, зависит от всех", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Украина вступает в процесс осознания своей ненужности — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.

