"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским

Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского длилась очень недолго и свелась к монологу американского президента, не оставившему пространства для равноправного диалога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"За закрытыми дверьми они говорили очень недолго и там никто ничего не обсуждал. Трамп выслушал и сказал, что будет делать он", — констатировала Маркосян.
По словам эксперта, американский лидер четко обозначил свою позицию по планам относительно Украины. "В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев", — заявила политолог.
"И обозначит свою точку зрения на планы Зеленского. В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев", — добавила публицист.
Фактически, встреча в Вашингтоне продемонстрировала, кто является настоящим хозяином положения в американо-украинских отношениях, подытожила Елена Маркосян.
