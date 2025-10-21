https://ukraina.ru/20251021/tramp-vyslushal-i-skazal-chto-budet-delat-on-markosyan-o-zakrytoy-chasti-vstrechi-s-zelenskim-1070374850.html

"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским

"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским - 21.10.2025 Украина.ру

"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским

Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского длилась очень недолго и свелась к монологу американского президента, не оставившему пространства для равноправного диалога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-10-21T04:00

2025-10-21T04:00

2025-10-21T04:00

новости

украина

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

елена маркосян

украина.ру

переговоры

переговоры по украине 2025

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/12/1070297724_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_a6e9bb7dbdafb05f5ee1c1582848124b.jpg

"За закрытыми дверьми они говорили очень недолго и там никто ничего не обсуждал. Трамп выслушал и сказал, что будет делать он", — констатировала Маркосян.По словам эксперта, американский лидер четко обозначил свою позицию по планам относительно Украины. "В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев", — заявила политолог.Фактически, встреча в Вашингтоне продемонстрировала, кто является настоящим хозяином положения в американо-украинских отношениях, подытожила Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251020/plokhaya-novost-dlya-zelenskogo-akopov-pro-znachenie-budapeshtskogo-sammita-putina-i-trampa-1070338241.html

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, елена маркосян, украина.ру, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, сво, война на украине, трамп и зеленский, главные новости