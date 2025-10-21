"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским - 21.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251021/tramp-vyslushal-i-skazal-chto-budet-delat-on-markosyan-o-zakrytoy-chasti-vstrechi-s-zelenskim-1070374850.html
"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским - 21.10.2025 Украина.ру
"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского длилась очень недолго и свелась к монологу американского президента, не оставившему пространства для равноправного диалога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"За закрытыми дверьми они говорили очень недолго и там никто ничего не обсуждал. Трамп выслушал и сказал, что будет делать он", — констатировала Маркосян.По словам эксперта, американский лидер четко обозначил свою позицию по планам относительно Украины. "В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев", — заявила политолог.Фактически, встреча в Вашингтоне продемонстрировала, кто является настоящим хозяином положения в американо-украинских отношениях, подытожила Елена Маркосян.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
украина
вашингтон
Украина.ру
"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским

04:00 21.10.2025
 
Закрытая часть встречи Трампа и Зеленского длилась очень недолго и свелась к монологу американского президента, не оставившему пространства для равноправного диалога. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"За закрытыми дверьми они говорили очень недолго и там никто ничего не обсуждал. Трамп выслушал и сказал, что будет делать он", — констатировала Маркосян.
По словам эксперта, американский лидер четко обозначил свою позицию по планам относительно Украины. "В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев", — заявила политолог.
"И обозначит свою точку зрения на планы Зеленского. В чем-то поддержал, но в общем, дал понять, что Украина "свободна" делать то, что хочет, но только не за счет американцев", — добавила публицист.
Фактически, встреча в Вашингтоне продемонстрировала, кто является настоящим хозяином положения в американо-украинских отношениях, подытожила Елена Маркосян.
Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.
Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.
