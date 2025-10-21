"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Политическое будущее Владимира Зеленского крайне неопределенно — удержаться у власти до Нового года будет стоить ему огромных усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Зеленский на растяжке. Какая у него может быть тактика? Тут нужно прилагать большие усилия для того, чтобы было не так больно", — заявила Маркосян, отвечая на вопрос о тактике Украины.
По словам эксперта, украинский лидер оказался в ловушке собственной политики: "Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное".
"Поэтому, при всём желании остановить военные действия, даже если у него таковое появится, пока российские территории оккупированы, военные действия будут продолжаться", — отметила политолог.
"Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий", — резюмировала собеседница издания.
