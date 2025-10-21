"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года - 21.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251021/na-rastyazhke-ekspert-raskryl-skolko-esche-vyderzhit-zelenskiy-i-dozhivet-li-on-do-novogo-goda-1070381366.html
"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года - 21.10.2025
"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
Политическое будущее Владимира Зеленского крайне неопределенно — удержаться у власти до Нового года будет стоить ему огромных усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2025-10-21T05:40
2025-10-21T05:40
"Зеленский на растяжке. Какая у него может быть тактика? Тут нужно прилагать большие усилия для того, чтобы было не так больно", — заявила Маркосян, отвечая на вопрос о тактике Украины.По словам эксперта, украинский лидер оказался в ловушке собственной политики: "Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное"."Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.О других аспектах мирового кризиса в материале: "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
Политическое будущее Владимира Зеленского крайне неопределенно — удержаться у власти до Нового года будет стоить ему огромных усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Зеленский на растяжке. Какая у него может быть тактика? Тут нужно прилагать большие усилия для того, чтобы было не так больно", — заявила Маркосян, отвечая на вопрос о тактике Украины.
По словам эксперта, украинский лидер оказался в ловушке собственной политики: "Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное".
"Поэтому, при всём желании остановить военные действия, даже если у него таковое появится, пока российские территории оккупированы, военные действия будут продолжаться", — отметила политолог.
"Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.
О других аспектах мирового кризиса в материале: "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.
19 октября, 17:17
Не прокатило! Как Зеленский и Ко пытались надуть Трампа
