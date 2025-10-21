https://ukraina.ru/20251021/na-rastyazhke-ekspert-raskryl-skolko-esche-vyderzhit-zelenskiy-i-dozhivet-li-on-do-novogo-goda-1070381366.html

"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года

"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года - 21.10.2025 Украина.ру

"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года

Политическое будущее Владимира Зеленского крайне неопределенно — удержаться у власти до Нового года будет стоить ему огромных усилий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

2025-10-21T05:40

2025-10-21T05:40

2025-10-21T05:40

новости

украина

трамп и зеленский

владимир зеленский

елена маркосян

украина.ру

власти украины

киевский режим

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/01/1064543445_0:141:1072:744_1920x0_80_0_0_f046832fe4aeaa321bbe2fc779fb9de7.jpg

"Зеленский на растяжке. Какая у него может быть тактика? Тут нужно прилагать большие усилия для того, чтобы было не так больно", — заявила Маркосян, отвечая на вопрос о тактике Украины.По словам эксперта, украинский лидер оказался в ловушке собственной политики: "Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное"."Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.О других аспектах мирового кризиса в материале: "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251019/ne-prokatilo-kak-zelenskiy-i-ko-pytalis-nadut-trampa-1070330658.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, елена маркосян, украина.ру, власти украины, киевский режим, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, эксперты, политика