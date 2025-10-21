160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ - 21.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251021/160-tysyach-ugolovnykh-del-o-dezertirstve-politolog-raskryl-realnye-masshtaby-begstva-iz-vsu-1070363030.html
160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ - 21.10.2025 Украина.ру
160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
Официальная статистика по дезертирству из рядов ВСУ достигла шокирующих значений — с начала 2025 года на Украине заведено 160 тысяч уголовных дел, однако реальное число сбежавших солдат может быть намного больше. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-10-21T05:10
2025-10-21T05:10
новости
украина
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
украина.ру
верховная рада
дезертирство
мобилизация на украине
мобилизация 2025
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_96b9714ab4d2ad6ca0e6629725d626d1.jpg
Анализируя заявление нардепа Верховной Рады Марьяны Безуглой, Павлив подтверждает, что цифра в 160 тысяч дезертиров на Украине — это лишь официальные данные. "Безуглая называет цифру 160 тысяч с начала года. По её словам, это только те, на кого завели дела", — отмечает аналитик.Он связывает эти данные с общей численностью украинских вооруженных формирований на начало СВО. "Определить точное количество людей под ружьём на февраль 2022 года крайне сложно", — констатирует Павлив, уточняя, что общая численность ВСУ на тот момент составляла менее 300 тысяч человек."Да, в составе собственно ВСУ находилось около 250–260 тысяч военнослужащих, однако параллельно шло стремительное развёртывание территориальной обороны и доукомплектование Нацгвардии", — уточнил политолог.Таким образом, по мнению эксперта, дезертирство на Украине превратилось в системную проблему. "Таким образом, из примерно 1 миллион 600 тысяч мобилизованных и находившихся под ружьём украинцев с начала 2022 года значительная часть (четверть) либо дезертировала, либо самовольно оставила свои позиции, что превращает нарастающий внутренний кризис украинской армии в системную и уже необратимую проблему", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".
https://ukraina.ru/20251020/muzhestvo-dolg-pravda-za-chto-ukraina-ubivaet-rossiyskikh-zhurnalistov-1070360364.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_53:0:920:650_1920x0_80_0_0_a3d422744f1c72e6f14823348376a516.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, украина.ру, верховная рада, дезертирство , мобилизация на украине, мобилизация 2025, мобилизация, всу, украинская армия, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война на украине
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Верховная Рада, дезертирство , мобилизация на Украине, мобилизация 2025, мобилизация, ВСУ, украинская армия, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине

160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ

05:10 21.10.2025
 
© Фото : Oleksandr Ratushniak / Reuters
- РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Oleksandr Ratushniak / Reuters
Читать в
ДзенTelegram
Официальная статистика по дезертирству из рядов ВСУ достигла шокирующих значений — с начала 2025 года на Украине заведено 160 тысяч уголовных дел, однако реальное число сбежавших солдат может быть намного больше. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Анализируя заявление нардепа Верховной Рады Марьяны Безуглой, Павлив подтверждает, что цифра в 160 тысяч дезертиров на Украине — это лишь официальные данные. "Безуглая называет цифру 160 тысяч с начала года. По её словам, это только те, на кого завели дела", — отмечает аналитик.
Он связывает эти данные с общей численностью украинских вооруженных формирований на начало СВО. "Определить точное количество людей под ружьём на февраль 2022 года крайне сложно", — констатирует Павлив, уточняя, что общая численность ВСУ на тот момент составляла менее 300 тысяч человек.
"Да, в составе собственно ВСУ находилось около 250–260 тысяч военнослужащих, однако параллельно шло стремительное развёртывание территориальной обороны и доукомплектование Нацгвардии", — уточнил политолог.
Таким образом, по мнению эксперта, дезертирство на Украине превратилось в системную проблему.
"Таким образом, из примерно 1 миллион 600 тысяч мобилизованных и находившихся под ружьём украинцев с начала 2022 года значительная часть (четверть) либо дезертировала, либо самовольно оставила свои позиции, что превращает нарастающий внутренний кризис украинской армии в системную и уже необратимую проблему", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.
О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Вчера, 12:02
Мужество, долг, правда. За что Украина убивает российских журналистовРоссийский журналистский цех снова несет потери. На прошлой неделе в зоне СВО при ударе украинского дрона был убит военкор РИА Новости Иван Зуев, его коллега Юрий Воткевич получил тяжелое ранение. Издание Украина.ру вспоминает журналистов, кто за эти последние несколько лет отдал свою жизнь при исполнении профессионального долга
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныУкраина.руВерховная Рададезертирствомобилизация на Украинемобилизация 2025мобилизацияВСУукраинская армияСВОдзен новости СВОновости СВОСпецоперациявойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40"На растяжке": эксперт раскрыл, сколько еще выдержит Зеленский и доживет ли он до Нового года
05:30"Часто меняет свое мнение": эксперт раскрыл, почему Трамп отложил вопрос о "Томагавках" для Украины
05:10"Будет хорошим мальчиком — с ним поговорят по телефону" — эксперт о новых условиях для Зеленского
05:10160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ
05:00"Врубить давление на полную катушку": Акопов раскрыл, что должен сделать Трамп после Будапешта
04:50Коллапс неизбежен: эксперт Павлив рассказал о скором развале линии обороны ВСУ
04:40"На шее государства — удавка, Украина вступает в процесс осознания своей ненужности" — Маркосян
04:30Михаил Павлив: Сокращение численности украинской армии идёт с опережением всех прогнозов
04:26"Множим на ноль" энергетику. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20"Обещания передать "Томагавки" не изменят позицию России" — Акопов о провале стратегии Запада
04:10Провал попыток давления на Россию: Акопов объяснил неудачную тактику Трампа по Украине
04:04Нарышкин: В ЕС не знают, где набрать мобилизованных для войны с Россией
04:00"Трамп выслушал и сказал, что будет делать он": Маркосян о закрытой части встречи с Зеленским
03:48Нарышкин: Киев плюёт на настрой команды Трампа а европейские члены НАТО готовятся к войне
03:26Министр финансов США призвал Британию, Канаду и Германию усилить давление на Россию
03:00Законопроект о санкциях США против России намерены пока поставить на паузу
02:41Сенат США провалил очередную попытку принять бюджет правительства
02:26Президент Финляндии хочет "втиснуться" между Трампом и Зеленским
02:00Росавиация закрыла для полётов аэропорт на Черноморском побережье
01:43Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону, есть раненые
Лента новостейМолния