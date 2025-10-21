https://ukraina.ru/20251021/160-tysyach-ugolovnykh-del-o-dezertirstve-politolog-raskryl-realnye-masshtaby-begstva-iz-vsu-1070363030.html

160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ

160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ - 21.10.2025 Украина.ру

160 тысяч уголовных дел о дезертирстве: политолог раскрыл реальные масштабы бегства из ВСУ

Официальная статистика по дезертирству из рядов ВСУ достигла шокирующих значений — с начала 2025 года на Украине заведено 160 тысяч уголовных дел, однако реальное число сбежавших солдат может быть намного больше. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060594784_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_96b9714ab4d2ad6ca0e6629725d626d1.jpg

Анализируя заявление нардепа Верховной Рады Марьяны Безуглой, Павлив подтверждает, что цифра в 160 тысяч дезертиров на Украине — это лишь официальные данные. "Безуглая называет цифру 160 тысяч с начала года. По её словам, это только те, на кого завели дела", — отмечает аналитик.Он связывает эти данные с общей численностью украинских вооруженных формирований на начало СВО. "Определить точное количество людей под ружьём на февраль 2022 года крайне сложно", — констатирует Павлив, уточняя, что общая численность ВСУ на тот момент составляла менее 300 тысяч человек."Да, в составе собственно ВСУ находилось около 250–260 тысяч военнослужащих, однако параллельно шло стремительное развёртывание территориальной обороны и доукомплектование Нацгвардии", — уточнил политолог.Таким образом, по мнению эксперта, дезертирство на Украине превратилось в системную проблему. "Таким образом, из примерно 1 миллион 600 тысяч мобилизованных и находившихся под ружьём украинцев с начала 2022 года значительная часть (четверть) либо дезертировала, либо самовольно оставила свои позиции, что превращает нарастающий внутренний кризис украинской армии в системную и уже необратимую проблему", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Людоловы против дезертиров" на сайте Украина.ру.О том, что происходит в регионах Украины — в статье Дмитрия Ковалевича "Света не будет, а зарезанный "орками" герой оказался дезертиром. Что происходит в Днепропетровске".

украина

