Убийством колумбийских рыбаков Трамп хочет показать Латинской Америке, кто в доме хозяин
В воскресенье, 19 октября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американские военные уничтожили лодку с колумбийскими рыбаками и призвал США к ответу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении "лодки с наркотиками".
О том, какие цели преследует американский лидер, обманывая мировую общественность и СМИ рассказал журналист-международник, обозреватель телеграм-канала Ucrainiando Виктор Сухов.
В воскресенье, 19 октября, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что американские военные уничтожили лодку с колумбийскими рыбаками и призвал США к ответу. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении "лодки с наркотиками".
О том, какие цели преследует американский лидер, обманывая мировую общественность и СМИ рассказал журналист-международник, обозреватель телеграм-канала Ucrainiando Виктор Сухов.
"Заднего двора" больше нет. Почему США вступили в конфликт с КолумбиейСитуация в Латинской Америке находится сегодня в топе мировых новостей. Колумбия вступила в острый дипломатический конфликт с Соединенными Штатами Америки, в Боливии состоялись президентские выборы, где умеренный кандидат одержал во втором туре победу над открытым сторонником Запада.
