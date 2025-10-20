Убийством колумбийских рыбаков Трамп хочет показать Латинской Америке, кто в доме хозяин

"Заднего двора" больше нет. Почему США вступили в конфликт с Колумбией Ситуация в Латинской Америке находится сегодня в топе мировых новостей. Колумбия вступила в острый дипломатический конфликт с Соединенными Штатами Америки, в Боливии состоялись президентские выборы, где умеренный кандидат одержал во втором туре победу над открытым сторонником Запада.