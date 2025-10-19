Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко - 19.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251019/zachem-polshe-nuzhna-ukraina-i-chego-polyaki-boyatsya-bolshe-vsego--ischenko-1070318214.html
Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко
Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко - 19.10.2025 Украина.ру
Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна станет главным бенефициаром восстановления Украины. При этом ведущая американская... Украина.ру, 19.10.2025
2025-10-19T10:35
2025-10-19T10:35
новости
украина
польша
ростислав ищенко
украина.ру
сша
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070318093_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1262e9f02a8ec5ec755561f6f7eeddcb.jpg
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна станет главным бенефициаром восстановления Украины. При этом ведущая американская инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы на 12,5 трлн долларов (почти 7 годовых бюджетов США), свернула программу поиска инвесторов для Украины. Если западный капитал больше не верит в Киев и даже не собирается делать из него "рекламную вывеску", то для чего тогда страну продолжают кормить обещаниями? Во что превратится та территория, которая в итоге останется на карте под названием "Украина", если она вообще уцелеет? Какие здесь возможны сценарии? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
польша
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070318093_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3ddf6c472b69a8c72b7730daebcae18.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, ростислав ищенко, украина.ру, сша, видео, видео
Новости, Украина, Польша, Ростислав Ищенко, Украина.ру, США, Видео

Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко

10:35 19.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна станет главным бенефициаром восстановления Украины. При этом ведущая американская инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы на 12,5 трлн долларов (почти 7 годовых бюджетов США), свернула программу поиска инвесторов для Украины.
Если западный капитал больше не верит в Киев и даже не собирается делать из него "рекламную вывеску", то для чего тогда страну продолжают кормить обещаниями? Во что превратится та территория, которая в итоге останется на карте под названием "Украина", если она вообще уцелеет? Какие здесь возможны сценарии?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаПольшаРостислав ИщенкоУкраина.руСШАВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Армия России освободила населенный пункт Полтавка в Запорожской области и Чунишино в ДНР, сообщило Минобороны
12:06Опаснее ракет: украинские застройщики получили мощный козырь под прикрытием ЕС
12:00"Вокруг Булгакова": поэт Рюхин
11:58Провал Зеленского в Вашингтоне: Telegraph отреагировал едкой карикатурой
11:27Поляки всё больше интересуются курсами выживания и военной подготовкой — The Telegraph
11:09Украинские боевики рассказали о ситуации на фронте
10:35Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко
10:32Уиткофф потребовал от Украины освободить подконтрольные Киеву территории в ДНР. Новости к этому часу
10:13ВС РФ поразили объекты ВСУ
10:13Как Зеленский пострадает от гнева Трампа: Гаспарян о последствиях от вранья властей Украины
10:12Разочарование украинцев и угроза Зеленскому. Главное на утро 19 октября
09:56Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 45 украинских дронов над российскими регионами
09:29На Черниговском направлении уничтожены позиция HIMARS и до взвода ВСУ. Новости к этому часу
08:00Рождённый для оппозиции. Дмитрий Корнилов – основатель Интердвижения Донбасса
07:07Западная Украина за минувшую неделю: забытый день создания УПА* и поражение "Азова"* под Тернополем
06:46"Килл-зона": что это такое и у кого она получается лучше
06:33Рютте шутить не умеет, Грозев* грезит о ФСБ, Джонсон считает души. Кто удивил нас на прошедшей неделе
06:06Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:00В смертельной ловушке: Анпилогов рассказал про механизм оперативного окружения ВСУ
05:50Опасные игрища с неизвестным финалом: аналитик о наращивании войск НАТО у границ Белоруссии
Лента новостейМолния