Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко
Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко
2025-10-19T10:35
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна станет главным бенефициаром восстановления Украины. При этом ведущая американская инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы на 12,5 трлн долларов (почти 7 годовых бюджетов США), свернула программу поиска инвесторов для Украины. Если западный капитал больше не верит в Киев и даже не собирается делать из него "рекламную вывеску", то для чего тогда страну продолжают кормить обещаниями? Во что превратится та территория, которая в итоге останется на карте под названием "Украина", если она вообще уцелеет? Какие здесь возможны сценарии? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
