https://ukraina.ru/20251019/zachem-polshe-nuzhna-ukraina-i-chego-polyaki-boyatsya-bolshe-vsego--ischenko-1070318214.html

Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко

Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко - 19.10.2025 Украина.ру

Зачем Польше нужна Украина и чего поляки боятся больше всего — Ищенко

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна станет главным бенефициаром восстановления Украины. При этом ведущая американская... Украина.ру, 19.10.2025

2025-10-19T10:35

2025-10-19T10:35

2025-10-19T10:35

новости

украина

польша

ростислав ищенко

украина.ру

сша

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070318093_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1262e9f02a8ec5ec755561f6f7eeddcb.jpg

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна станет главным бенефициаром восстановления Украины. При этом ведущая американская инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы на 12,5 трлн долларов (почти 7 годовых бюджетов США), свернула программу поиска инвесторов для Украины. Если западный капитал больше не верит в Киев и даже не собирается делать из него "рекламную вывеску", то для чего тогда страну продолжают кормить обещаниями? Во что превратится та территория, которая в итоге останется на карте под названием "Украина", если она вообще уцелеет? Какие здесь возможны сценарии? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

польша

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, польша, ростислав ищенко, украина.ру, сша, видео, видео