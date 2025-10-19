https://ukraina.ru/20251019/opasnee-raket-ukrainskie-zastroyschiki-poluchili-moschnyy-kozyr-pod-prikrytiem-es-1070259344.html

Опаснее ракет: украинские застройщики получили мощный козырь под прикрытием ЕС

Новые изменения в украинское законодательство развязывают руки застройщикам в деле уничтожения памятников архитектуры

В сентябре на одной из самых живописных улиц Киева — Андреевском спуске — снесли дом."В ходе реставрации был разрушен памятник архитектуры по ул. Андреевский спуск, 18. Дом построили в 1880 году по заказу коллежского секретаря Якова Моршинского и первоначально использовали как доходный дом. В советское время здесь были коммунальные службы, а потом — мастерские художников. В 2011 году указом Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины №912/0/16-11 здание включили в Государственный реестр памятников", — рассказал киевский краевед Дмитрий Перов 15 сентября.Несмотря на это, отметил Перов, собственник длительное время не беспокоился о сохранении памятника и доводил дом до разрушения."В конце концов, только в 2024 году во исполнение решения суда был заключён охранный договор. Но это не спасло дом. Летом 2025 года в памятнике разобрали резную деревянную веранду", — писал Перов в соцсетях.Тогда Департамент охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации назвал это вынужденными "противоаварийными работами"."Сейчас констатируем: уничтожены все оригинальные интерьеры, внутренние перекрытия и стены. В частности, кафельные печи, лепные розетки, мозаики, оконный гарнитур. Здание было наполнено изысканными лепными интерьерами, которые удалось сфотографировать до начала проведения работ. Теперь они утрачены навсегда. Автором проекта „реставрации“ выступила архитектурная мастерская Николая Вихарева. Разрешение на проведение работ подписала Марина Соловьёва", — назвал краевед виновных в разрушении памятника.Разрушение дома Моршинского произошло всего через 5 дней после того, как Кабинет Министров Украины принял постановление №1130. Этот документ будет действовать во время военного положения и в течение года после его окончания. Он изменил правила предоставления разрешений на реставрацию памятников и строительство в исторических ареалах.Историки и архитекторы забили тревогу.Вопиющая норма „молчаливого согласия“В тот же день, когда Кабмин принял своё постановление, Национальный союз архитекторов Украины выступил с критикой этого документа. Архитекторы признали, что определённые позитивные стороны у решения правительства есть: это и уменьшение сроков предоставления разрешения на проведение работ на памятниках до 10 дней, и детализация понятия научно-проектной документации по реставрации, отслеживание проектов онлайн. Но архитекторы подчеркнули: вопросы остались. Особенно с учётом того, что окончательный текст постановления не прошёл обсуждение в профессиональном сообществе охранников памятников.Особую обеспокоенность у экспертов вызывает принцип "молчаливого согласия", согласно которому, если в течение 10 дней уполномоченный по охране культурного наследия орган государственной или местной власти не даёт обоснованный отказ касательно согласования научно-проектной документации о памятниках, то документация считается согласованной, а разрешение — предоставленным по умолчанию."Эксперты по охране памятников неоднократно подчёркивали, что норма так называемого „молчаливого согласия“ должна быть исключена, поскольку создаёт коррупционные риски и приводит к разрушению памятников культурного наследия и исторической среды городов. Тем более что эта норма прямо противоречит требованиям закона Украины „Об охране культурного наследия“", — подчёркивали украинские архитекторы.Так, статья 26 этого закона прямо указывает, что работы на памятниках местного и национального значения возможны лишь при наличии письменного разрешения и согласованной органами государственной или местной власти проектной документации.Статья 6-1 закона подчёркивает, что приобретение субъектом хозяйствования права на совершение любых действий касательно осуществления хозяйственной деятельности на объектах культурного наследия по декларативному принципу запрещается.Таким образом, подчеркнули в Национальном союзе архитекторов Украины, принцип "молчаливого согласия" фактически означает автоматическое разрешение на работы, если орган охраны наследия не успеет отреагировать. В военное время при обстрелах и кадровом дефиците работа соответствующих органов может быть парализована, что создаёт лазейку для недобросовестных застройщиков."Это может привести к утрате национальных памятников из-за необоснованных или некачественных проектов, которые начнут реализовывать без экспертной оценки", — отметили украинские архитекторы.В НСАУ подчеркнули, что для реставрации, археологических раскопок или адаптации памятников 30 дней на анализ научно-проектной документации часто не хватает."Нужно проводить научные советы, экспертизы, обсуждения. Нет гибкого механизма продления сроков в случае объективной сложности", — отмечалось в заявлении.Также архитекторы указали, что подпункт 9 постановления Кабмина исключает памятники археологии местного значения из процедуры разрешений, что фиксирует до сих пор существующую в украинском законодательстве лакуну. Без дополнительного урегулирования археологические объекты могут быть повреждены или уничтожены во время зелёных работ.Кроме того, документ, хоть и определяет сроки и форму, не детализирует, по каким критериям принимается решение."Это создаёт риск как субъективных отказов, так и формального „согласования“ без реальной экспертизы", — подчеркнули архитекторы.По их мнению, принцип "молчаливого согласия" может нивелировать функцию охраны памятников — формально всё согласовано, но без анализа последствий для объекта.Помимо этого, существует риск судебных споров: обжалование автоматически предоставленных разрешений может стать массовой практикой, предупредили архитекторы."Попытки цифровизации сохранения наследия неприемлемы без учёта особенностей процедур рассмотрения документов и без привлечения к разработке изменений специалистов по сохранению памятников. Постановление развязывает руки проектам сознательного уничтожения наследия", — подчеркнули в НСАУ.Украинские архитекторы призвали провести публичное обсуждение изменений в законодательство и срочно внести "адекватные изменения" в это постановление, пока украинцы "ещё не потеряли безвозвратно ни одного памятника культуры и архитектуры".Под прикрытием ЕвропыКак утверждает эксперт по вопросам градостроительства, аналитик общественной инициативы "Игла" Георгий Могильный, постановление Кабмина №1130 появилось не вдруг — его содержание скрывали от общественности свыше полутора лет. При этом постановление должно было пройти процедуру общественного обсуждения — этого требует закон Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". Но правительство нашло обходной путь.В конце 2022 года Верховная Рада расширила список исключений из этого закона. Под них попали и нормативные акты, которые даже поверхностно касаются выполнения международных договоров. Такие акты можно принимать без публичных консультаций."Удобная формула: добавь в пояснительную записку несколько слов о „выполнении обязательств по международному меморандуму“ — и общественное мнение уже не нужно. Именно так и сделали с постановлением №1130. В пояснительной записке указали, что оно принимается во исполнение Меморандума между Украиной и ЕС о макрофинансовой помощи в 2023 году. А выполнение меморандума — это часть международного договора. А значит, все процедуры открытого обсуждения официально „необязательны“. Парадокс в том, что сам меморандум никоим словом не упоминает охрану культурного наследия", — пояснил Могильный в своей статье для "Зеркала недели".Цель Меморандума между ЕС и Украиной — реализация мер по дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшению бизнес-климата. Но украинский Кабмин уже через две недели после подписания этого документа обновил план, подменив суть обязательств: из согласованного с европейцами плана исчез пункт об урегулировании коллизий в законодательстве, вместо этого появились нормы, которые сокращают сроки выдачи разрешений и фактически ослабляют контроль за реставрацией памятников. А это уже открыло путь для постановления №1130.Примечательно, что создающий основные коррупционные риски принцип "молчаливого согласия" вообще не упоминался ни в одном документе ЕС или в плане мер по обязательствам перед Европой. Этот принцип в план "вмонтировал" украинский Минкульт."Собственноручно и бесконтрольно", — негодовал Могильный.В общем, украинские власти в очередной раз прикрылись благими лозунгами, чтобы дать "зелёный свет" застройщикам на уничтожение памятников архитектуры и археологии.Читайте также: Царские врата, мощи, иконы: как союзнички грабят Украину

