Агрессивная риторика Польши продиктована не только внутренними проблемами, но и борьбой за статус ключевого военного центра НАТО, где у Варшавы появился серьезный конкурент в лице Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов

Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.По мнению Панкравова, амбиции Польши стать "натовским хабом" сталкиваются с аналогичными планами Берлина. "Но здесь у Польши появляется конкурент. [Федеральный канцлер ФРГ] Фридрих Мерц тоже хочет, чтобы Германия была военным хабом в Европейском Союзе и верстала геополитическую повестку", — заявил эксперт.В условиях такой конкуренции, по словам аналитика, и рождается необходимый для оправдания военных расходов и консолидации "образ врага". Панкратов привел примеры таких внутренних проблем, которые власти Польши не могут решить. "Например, разрешить ситуацию с фермерами не могут, народ нищает, люди недовольны. Не могут же власти признать себя казнокрадами, которые привели страну к бедности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в интервью Сергея Миронова: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится.

