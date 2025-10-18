Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО - 18.10.2025 Украина.ру
Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО
Агрессивная риторика Польши продиктована не только внутренними проблемами, но и борьбой за статус ключевого военного центра НАТО, где у Варшавы появился серьезный конкурент в лице Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.По мнению Панкравова, амбиции Польши стать "натовским хабом" сталкиваются с аналогичными планами Берлина. "Но здесь у Польши появляется конкурент. [Федеральный канцлер ФРГ] Фридрих Мерц тоже хочет, чтобы Германия была военным хабом в Европейском Союзе и верстала геополитическую повестку", — заявил эксперт.В условиях такой конкуренции, по словам аналитика, и рождается необходимый для оправдания военных расходов и консолидации "образ врага". Панкратов привел примеры таких внутренних проблем, которые власти Польши не могут решить. "Например, разрешить ситуацию с фермерами не могут, народ нищает, люди недовольны. Не могут же власти признать себя казнокрадами, которые привели страну к бедности", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в интервью Сергея Миронова: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится.
Украина.ру
Рассказывают "старую сказку про нападение": Панкратов о борьбе Берлина и Варшавы за лидерство в НАТО

04:40 18.10.2025
 
Агрессивная риторика Польши продиктована не только внутренними проблемами, но и борьбой за статус ключевого военного центра НАТО, где у Варшавы появился серьезный конкурент в лице Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов
Польша фактически находится в состоянии войны с Россией, заявил 13 октября глава Бюро национальной безопасности (BBN) Польши Славмир Ценкевич, сообщила Financial Times.
По мнению Панкравова, амбиции Польши стать "натовским хабом" сталкиваются с аналогичными планами Берлина. "Но здесь у Польши появляется конкурент. [Федеральный канцлер ФРГ] Фридрих Мерц тоже хочет, чтобы Германия была военным хабом в Европейском Союзе и верстала геополитическую повестку", — заявил эксперт.
В условиях такой конкуренции, по словам аналитика, и рождается необходимый для оправдания военных расходов и консолидации "образ врага".
"Поэтому они начинают рассказывать старую сказку о якобы готовящемся нападении России на Европу. Нужно создать образ врага — чтобы списать на него все свои внутриполитические ошибки", — пояснил он.
Панкратов привел примеры таких внутренних проблем, которые власти Польши не могут решить. "Например, разрешить ситуацию с фермерами не могут, народ нищает, люди недовольны. Не могут же власти признать себя казнокрадами, которые привели страну к бедности", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в интервью Сергея Миронова: Трамп сделал яркий ход для заключения мирной сделки по Газе, с Украиной так не получится.
9 октября, 10:35
Дмитрий Краснов: Оставьте иллюзии о смене курса ЕС, мы должны серьёзно готовиться к войне с НАТОПриступы бонапартизма в странах Европы не совпадают по времени, из-за чего массивная и рыхлая туша ЕС не приходит в единое движение. Иначе нам бы уже пришлось заняться мобилизацией не частичной, а полноценной.
Лента новостейМолния