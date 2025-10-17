https://ukraina.ru/20251017/politolog-kargin-kallas-vedet-sebya-kak-naslednitsa-natsistov-kotorym-plevat-na-evropeyskoe-naselenie-1070215982.html

Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым было плевать на европейское население, и думает лишь о том, как нанести ущерб России. При этом реального ущерба России Европа нанести не может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин

Каргин жестко прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза о помощи Украине. "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым всегда было плевать на собственное европейское население", — заявил эксперт."Их интересовало только одно: нанести ущерб тем, кого они считали врагами — евреям, славянам, и так далее. В данном случае Каллас думает лишь о том, как нанести ущерб России", — подчеркнул политолог."Очевидно, что все ее мысли об этом ни к чему не приведут, никакого реального ущерба Европа России нанести не может. Но, несомненно, подливать масло в огонь и эскалировать они будут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.

