Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым было плевать на европейское население, и думает лишь о том, как нанести ущерб России. При этом реального ущерба России Европа нанести не может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин жестко прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза о помощи Украине. "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым всегда было плевать на собственное европейское население", — заявил эксперт.
"Их интересовало только одно: нанести ущерб тем, кого они считали врагами — евреям, славянам, и так далее. В данном случае Каллас думает лишь о том, как нанести ущерб России", — подчеркнул политолог.
"Очевидно, что все ее мысли об этом ни к чему не приведут, никакого реального ущерба Европа России нанести не может. Но, несомненно, подливать масло в огонь и эскалировать они будут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
