Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население" - 17.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251017/politolog-kargin-kallas-vedet-sebya-kak-naslednitsa-natsistov-kotorym-plevat-na-evropeyskoe-naselenie-1070215982.html
Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"
Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население" - 17.10.2025 Украина.ру
Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым было плевать на европейское население, и думает лишь о том, как нанести ущерб России. При этом реального ущерба России Европа нанести не может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
2025-10-17T05:40
2025-10-17T05:40
новости
россия
европа
ближний восток
александр каргин
дональд трамп
украина.ру
ес
евросоюз
каллас кая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062432008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16c1ca75822d46648ce9b9f4a47b8f70.jpg
Каргин жестко прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза о помощи Украине. "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым всегда было плевать на собственное европейское население", — заявил эксперт."Их интересовало только одно: нанести ущерб тем, кого они считали врагами — евреям, славянам, и так далее. В данном случае Каллас думает лишь о том, как нанести ущерб России", — подчеркнул политолог."Очевидно, что все ее мысли об этом ни к чему не приведут, никакого реального ущерба Европа России нанести не может. Но, несомненно, подливать масло в огонь и эскалировать они будут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251016/aleksandr-frolov-tramp-stal-pokhodit-na-trotskogo-ugrozhaya-indii-i-kitayu-po-povodu-rossiyskoy-nefti-1070215086.html
россия
европа
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062432008_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_7d4b0089e17d21561e655417e79380da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, европа, ближний восток, александр каргин, дональд трамп, украина.ру, ес, евросоюз, каллас кая, конфликт, нацизм, главные новости, война, эскалация, военная эскалация
Новости, Россия, Европа, Ближний Восток, Александр Каргин, Дональд Трамп, Украина.ру, ЕС, Евросоюз, Каллас Кая, конфликт, нацизм, Главные новости, война, эскалация, военная эскалация

Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"

05:40 17.10.2025
 
© commons.wikimedia.org / European Union
- РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© commons.wikimedia.org / European Union
Читать в
ДзенTelegram
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым было плевать на европейское население, и думает лишь о том, как нанести ущерб России. При этом реального ущерба России Европа нанести не может. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин жестко прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза о помощи Украине. "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым всегда было плевать на собственное европейское население", — заявил эксперт.
"Их интересовало только одно: нанести ущерб тем, кого они считали врагами — евреям, славянам, и так далее. В данном случае Каллас думает лишь о том, как нанести ущерб России", — подчеркнул политолог.
"Очевидно, что все ее мысли об этом ни к чему не приведут, никакого реального ущерба Европа России нанести не может. Но, несомненно, подливать масло в огонь и эскалировать они будут", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему международной эскалации: "Руслан Панкратов: Пока Польша и Германия борются за место лидера ЕС, Прибалтика играет в опасные игрища" на сайте Украина.ру.
Александр Фролов интервью - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Вчера, 18:22
Александр Фролов: США надувают щеки, но все равно зависят от поставок редкоземельных металлов из КитаяЧасть нашей нефти покупается негосударственными индийскими компаниями. И должен быть принят некий нормативно-правовой акт, ограничивающий покупки нефти из России, чтобы надавить на частный бизнес, который должен подчиниться этому решению. Но мы таких актов пока со стороны индийского руководства не видели. И увидим ли в будущем, большой вопрос.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЕвропаБлижний ВостокАлександр КаргинДональд ТрампУкраина.руЕСЕвросоюзКаллас КаяконфликтнацизмГлавные новостивойнаэскалациявоенная эскалация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:50Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе
06:35"Чёрная зима" приведёт к бунту. Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:25Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе
06:15Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ
06:05Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века
06:00Будет стоять на коленях и вымаливать "Томагавки": Вайнер о предстоящей встрече Трампа и Зеленского
05:55От защитников к захватчикам: в Тернополе нацбатальоны пытали и грабили раненных всушников
05:50Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине
05:45Труханов сдаваться не собирается. Бывший мэр Одессы в борьбе с режимом Зеленского
05:40Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"
05:30Орлов о крылатых ракетах США: "Томагавк" создавали для ядерной атаки со стороны Северного полюса
05:20Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"
05:10Эксперт: Если на Украине некому будет запускать "Томагавки", то мы сможем сэкономить на системах ПВО
05:00Война или нефтяная сделка? Грег Вайнер о реальных планах Трампа по Венесуэле
04:50Орлов: При Трампе Украина получила разрешение наносить удары по всей территории России
04:45Находят "движущиеся объекты": Орлов раскрыл, как "Герани" с Mesh-сетями выжигают локомотивы
04:40"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке
04:35"Весь мир бы плевал в их сторону": политолог рассказал, почему Трамп не получил Нобелевскую премию
04:30Военный эксперт Орлов: Российские спутники-инспекторы отслеживают активность аппаратов НАТО
04:20Каргин: "ХАМАС решил произвести зачистку кланов, которая вызовет ответную реакцию и бои в Газе"
Лента новостейМолния