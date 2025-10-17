https://ukraina.ru/20251017/ot-zaschitnikov-k-zakhvatchikam-v-ternopole-natsbatalony-pytali-i-grabili-ranennykh-vsushnikov-1070231485.html

От защитников к захватчикам: в Тернополе нацбатальоны пытали и грабили раненных всушников

Украинские герои оказались карателями. Удивительно? Вовсе нет. Просто ответка прилетела по жителям Западной Украины. Ведь пока сколоченные после майдана нацбатальоны пытали, грабили, насиловали донецких "сепаратистов", всем и все нравилось.

Но когда военнослужащие Третьей штурмовой бригады, сформированной на основе полка "Азов"* начали беспредельничать в Тернопольской области, сторонникам добровольческих батальонов пришлось опускать глаза.А что собственно случилось? Второй день на Тернопольщине раскручивается громкий скандал с участием громких имен. Оказалось, что банда штурмовиков из "Азова" вместо подготовки к наступлению, которое анонсировал "генералиссимус" Зеленский, занимались похищениями и пытками местных жителей. Они похищали тех, кто донатил на ВСУ и поддерживал карбаты (карательные батальоны), вывозили их за город, где избивали, пытали и угрожали мучительной смертью, требуя выкуп за освобождение - от 30 до 50 тысяч гривен. Пойманных жертв "воины света и добра" травили слезоточивым газом, обливали бензином, держали в ямах без одежды, привязывали к авто и заставляли бежать за ним. В общем полный арсенал приемов гитлеровских оккупантов, которые точно также зверствовали на Украине. Правда, теперь их именуют европейскими союзниками, а насилие и бесправие, творящееся под видом мобилизации, в стране стало "способом повысить доверие местного населения".Повысили знатно, надо сказать. После задержания Нацполицией членов банды, местные жители наперебой начали рассказывать о том, что творили их кумиры. В Тернополе "азовцы" отобрали у 27-летнего местного жителя автомобиль KIA, который позже нашли в Киевской области. Одного военнослужащего нападавшие насильно посадили в микроавтобус, избили и потребовали 1000 долларов. Другого жителя силой вывезли за город, облили воспламеняющейся жидкостью, заставили бежать перед авто и удерживали три дня в нечеловеческих условиях - без еды и воды. Но самая "мякотка" заключалась в том, что "азовцы" издевались над ветеранами ВСУ, которые были тяжело ранены на войне или находились на реабилитации. Оно и понятно - таким людям государство выплачивает довольно неплохие деньги на лечение и восстановление, так что побратимы точно знали, кого хватать и пытать. При этом "азовцы" прикрывались корочками ТЦК - ведь их официально вызвали на подмогу военкомы.В итоге, Тернопольский ТЦК вынужден был признать: да, не справляясь с планом насильственной мобилизации, пришлось привлекать карателей из Третьей Штурмовой. По задумке, участие "азовцев" в охоте на людей должно было повысить престиж работы ТЦКшников в глазах жителей Галичины. Кроме того, местные военкомы не хотели сами марать руки - на Западной Украине каждый кому-то сват, кум, брат. Участие в совместных патрулях все меняло: сами тцк-шники оставались как бы не при делах, а всю грязную работу делали арендованные каратели. Однако, штурмовики быстро раскусили все преимущества своего положения и вместо того, чтобы помогать бусифицировать местных бомжей, организовали целую преступную сеть по похищению и грабежу людей.Правда, достаточно быстро "азовцы" прокололись на задержании тренера местного футбольного клуба "Нива" Сергея Задорожного с женой. Не рассчитали, что за спортсмена вступятся футбольные фанаты, которые смогли отбить супругов, да еще и мобилизовать горожан на протесты против помощников ТЦК. В свою очередь, бойцы Третьей штурмовой устроили массовое побоище такого масштаба, что на место стычки пришлось вызывать полицию. Тут-то карателей и повязали: им инкриминировали похищение людей, вымогательство и мародёрство."Военные на территории Тернопольской области незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. Злоумышленники вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество. Семь фигурантов получили подозрения", - сказано в официальном комментарии Нацполиции.Надо сказать, что и задержание и разоблачение произошли молниеносно. А это весьма нехарактерно для подобных ситуаций. Обычно полиция молча наблюдает за насильственной "могилизацией" попивая кофе в сторонке и не рискуя задерживать людоловов. А тут и мгновенная реакция на "нарушение прав граждан при проверке документов", и готовые обвинительные приговоры. Сразу напрашивается вывод о спланированности операции: кто-то "вел" мародеров и подсек в нужный момент.Что еще интересно? Проверенный и обкатанный тезис о российской пропаганде и "съемках на Мосфильме" тоже не сработал, хотя обычно общество легко заглатывало подобные аргументы. Более суток потребовалось руководству "Азова", чтобы признать - в похищениях, пытках, насилии и грабежах были задействованы бойцы легендарной Третьей бригады. "Задержанные в Тернопольской области военные могут быть бойцами Третьей штурмовой бригады", - выдавила из себя пресс-служба карбата. Там заверяют, что открыты для сотрудничества с правоохранительными органами и надеются на объективное расследование ситуации, которая превратила "защитников Украины" в садистов и мародеров в один момент.Тернопольский ТЦК также вынужден был подтвердить очевидное: в мобилизационных мероприятиях принимают участие боевые подразделения, которые должны быть на передовой. Тернопольские военкомы объяснили привлечение штурмовиков к отлову уклонистов "новыми подходами", при которых группы агитации формируют из военнослужащих, имеющих боевой опыт и пользующихся уважением среди собратьев. Это якобы повышает доверие к процессу и обеспечивает соблюдение законности. Можно только представить как повысилось доверие тернополян к своим "героям" после обнародованных данных о рейдерстве, отжиме недвижимости, вымогательствах и пытках.Еще смешнее то, что оправдывающиеся военкомы наговорили такого, что их самих скоро начнут бросать на передовую. Сначала людоловы попытались опровергнуть утверждение, что "воюют только бедные". Дескать, на фронт отправляют учителей, фермеров, айтишников, водителей. Правда, весьма сомнительно, чтоб штурмовики "Азова" польстились на накопления водителей автобусов. А вот еще один перл:"некоторые граждане пытаются избежать мобилизации, используя статус, связи или другие "умные", на их взгляд действия. Что является нарушением военно-учетного законодательства", - отбиваются тцкшники. Интересно, а как военкомы квалифицируют собственные действия? Выходит, что насильная мобилизация, да еще и с привлечением нацбатов не является нарушением закона и базовых прав человека, а вот преследование граждан, которые не хотят умирать за интересы клики Зеленского вполне оправданно. Странная логика.Ну и самое главное: скандал с бойцами "Азова" - это не просто криминальная история. Это симптом более глубокого процесса, который вполне можно назвать военной анархией, при которой герои фронта превращаются в источники внутреннего террора. И тернопольский прецедент просто стал отражением системного кризиса, в который попали ВСУ к концу войны. Механизмы контроля над вооружёнными формированиями ослаблены, моральная вертикаль разрушена, а статус фронтовика всё чаще используется как прикрытие для произвола.Армия, потерявшая чёткие институциональные рамки, превращается в инструмент силы без закона. А значит, способна снести и действующую власть. Именно поэтому в Тернополе Нацполицией и был произведен "сеанс разоблачения", а вовсе не потому, что карателям бумеранг прилетел. Показательная расправа с имиджем Третьей Штурмовой - это прямой удар по донецкому олигарху Ринату Ахметову, который является куратором и спонсором нацбатальона. А еще это ответ на недавние социологические конструкции, где экс-главком ВСУ Залужный совместно с основателем "Азова" Андреем Билецким** легко "делают" Зеленского на выборах. Теперь мяч на поле бывшего хозяина Донбасса и ему предстоит решить серьезную дилемму: или отдать на растерзание "правосудия" собственную частную армию или спалить рейтингового лидера Билецкого. Кстати, чтобы олигарх быстрее думал сегодня НАБУ в Киеве, прямо возле офиса Генпрокурора задержало Руслана Пахомова, который занимал руководящие должности в холдинге Ахметова. Так что предвыборный пазл сложился: все показательные погромы карателей - не более, чем электоральные зачистки оппонентов на фоне приближающихся выборов. С мэрами крупных городов киевский режим уже расправился, а теперь Зеленский и Ко взялись за олигархов. Вот тут-то как раз принцип бумеранга и сработает: ведь самые богатые люди страны прятались за Зеленским, как за щитом, и снабжали его режим финансами для продолжения войны - опасаясь потерять все, что "нажито непосильным трудом" в случае победы России. Но к финалу войны вдруг оказалось, что за щитом можно не только прятаться, но и покоиться на нем.Подробнее о том, что происходит на Тернопольщине - в статье Павла Котова "Тернопольский фронт 3-й штурмовой: насилие, грабежи, издевательства"*-Запрещенная в РФ организация;**- Внесен в список террористов и экстремистов;

