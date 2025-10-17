Кто останется без стула за столом переговоров по Украине и чем Макрон угрожает России — Колташов - 17.10.2025 Украина.ру
Кто останется без стула за столом переговоров по Украине и чем Макрон угрожает России — Колташов
Кто останется без стула за столом переговоров по Украине и чем Макрон угрожает России — Колташов
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о топливной ситуации в России и энергетической - на Украине, а также сделал неутешительные выводы о завершении войны в Секторе Газа:
2025-10-17T14:02
2025-10-17T14:02
видео
украина
россия
сектор газа
эммануэль макрон
00:29 - Ситуация на рынке топлива в регионах.02:26 - Угрозы блэкаута в России и на Украине.10:51 - Кто не хочет за стол переговоров? 17:58 - Завершение конфликта в Газе.
Видео, Украина, Россия, сектор Газа, Эммануэль Макрон

Кто останется без стула за столом переговоров по Украине и чем Макрон угрожает России — Колташов

14:02 17.10.2025
 
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о топливной ситуации в России и энергетической - на Украине, а также сделал неутешительные выводы о завершении войны в Секторе Газа:
00:29 - Ситуация на рынке топлива в регионах.
02:26 - Угрозы блэкаута в России и на Украине.
10:51 - Кто не хочет за стол переговоров?
17:58 - Завершение конфликта в Газе.
