https://ukraina.ru/20251017/kto-ostanetsya-bez-stula-za-stolom-peregovorov-po-ukraine-i-chem-makron-ugrozhaet-rossii--koltashov-1070254647.html

Кто останется без стула за столом переговоров по Украине и чем Макрон угрожает России — Колташов

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о топливной ситуации в России и энергетической - на Украине, а также сделал неутешительные выводы о завершении войны в Секторе Газа:

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070254518_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47fce3c048a22f82b02e511bbd975ff6.jpg

00:29 - Ситуация на рынке топлива в регионах.02:26 - Угрозы блэкаута в России и на Украине.10:51 - Кто не хочет за стол переговоров? 17:58 - Завершение конфликта в Газе.

