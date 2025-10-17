"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке - 17.10.2025 Украина.ру
"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке
"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке - 17.10.2025 Украина.ру
"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке
Дональд Трамп считает, что мир на Ближнем Востоке был достигнут благодаря силе, поскольку удар по Ирану сместил фокус внимания Тегерана и лишил ХАМАС поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин заявил, что президент США Дональд Трамп считает мир достижимым только через силу. "В случае с Ближним Востоком он считает, что после нанесения удара по Ирану, после израильско-иранской войны, у Тегерана сместился фокус внимания, ему стало не до Газы", — пояснил эксперт.Такой подход, по мнению политолога, является характерным для внешнеполитической философии Трампа. "ХАМАС лишился поддержки, и, соответственно, на движение стало легче давить. Вот в чем логика Трампа", — резюмировал политолог.Эксперт добавил, что подобные методы могут применяться и в других международных конфликтах. "Это подход Трампа. Он считает, что мир достижим только через силу", — заключил Каргин, подчеркивая универсальность этого принципа для американского политика.Данная стратегия, по словам политолога, демонстрирует прагматичный взгляд Вашингтона на разрешение международных кризисов через демонстрацию военной мощи.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп считает, что мир на Ближнем Востоке был достигнут благодаря силе, поскольку удар по Ирану сместил фокус внимания Тегерана и лишил ХАМАС поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин заявил, что президент США Дональд Трамп считает мир достижимым только через силу. "В случае с Ближним Востоком он считает, что после нанесения удара по Ирану, после израильско-иранской войны, у Тегерана сместился фокус внимания, ему стало не до Газы", — пояснил эксперт.
Такой подход, по мнению политолога, является характерным для внешнеполитической философии Трампа. "ХАМАС лишился поддержки, и, соответственно, на движение стало легче давить. Вот в чем логика Трампа", — резюмировал политолог.
Эксперт добавил, что подобные методы могут применяться и в других международных конфликтах. "Это подход Трампа. Он считает, что мир достижим только через силу", — заключил Каргин, подчеркивая универсальность этого принципа для американского политика.
Данная стратегия, по словам политолога, демонстрирует прагматичный взгляд Вашингтона на разрешение международных кризисов через демонстрацию военной мощи.
Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.
О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния