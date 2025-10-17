"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке
Дональд Трамп считает, что мир на Ближнем Востоке был достигнут благодаря силе, поскольку удар по Ирану сместил фокус внимания Тегерана и лишил ХАМАС поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин
Каргин заявил, что президент США Дональд Трамп считает мир достижимым только через силу. "В случае с Ближним Востоком он считает, что после нанесения удара по Ирану, после израильско-иранской войны, у Тегерана сместился фокус внимания, ему стало не до Газы", — пояснил эксперт.
Такой подход, по мнению политолога, является характерным для внешнеполитической философии Трампа. "ХАМАС лишился поддержки, и, соответственно, на движение стало легче давить. Вот в чем логика Трампа", — резюмировал политолог.
Эксперт добавил, что подобные методы могут применяться и в других международных конфликтах. "Это подход Трампа. Он считает, что мир достижим только через силу", — заключил Каргин, подчеркивая универсальность этого принципа для американского политика.
Данная стратегия, по словам политолога, демонстрирует прагматичный взгляд Вашингтона на разрешение международных кризисов через демонстрацию военной мощи.
