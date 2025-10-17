https://ukraina.ru/20251017/khamas-lishilsya-podderzhki-i-na-nego-stalo-legche-davit--kargin-pro-politiku-trampa-na-blizhnem-vostoke-1070214450.html

"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке

"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке - 17.10.2025 Украина.ру

"ХАМАС лишился поддержки и на него стало легче давить" — Каргин про политику Трампа на Ближнем Востоке

Дональд Трамп считает, что мир на Ближнем Востоке был достигнут благодаря силе, поскольку удар по Ирану сместил фокус внимания Тегерана и лишил ХАМАС поддержки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку и США Александр Каргин

2025-10-17T04:40

2025-10-17T04:40

2025-10-17T04:40

новости

ближний восток

иран

тегеран

дональд трамп

александр каргин

хамас

украина.ру

война

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/10/1060314352_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_9f0716f8032bff991cc0e3682e1a0f11.jpg

Каргин заявил, что президент США Дональд Трамп считает мир достижимым только через силу. "В случае с Ближним Востоком он считает, что после нанесения удара по Ирану, после израильско-иранской войны, у Тегерана сместился фокус внимания, ему стало не до Газы", — пояснил эксперт.Такой подход, по мнению политолога, является характерным для внешнеполитической философии Трампа. "ХАМАС лишился поддержки, и, соответственно, на движение стало легче давить. Вот в чем логика Трампа", — резюмировал политолог.Эксперт добавил, что подобные методы могут применяться и в других международных конфликтах. "Это подход Трампа. Он считает, что мир достижим только через силу", — заключил Каргин, подчеркивая универсальность этого принципа для американского политика.Данная стратегия, по словам политолога, демонстрирует прагматичный взгляд Вашингтона на разрешение международных кризисов через демонстрацию военной мощи.Полный текст интервью "Трамп дружит с сильными парнями и бомбит слабых. Александр Каргин о войне на Ближнем Востоке и Украине" на сайте Украина.ру.О том, почему Трамп не получил Нобелевскую премию и чем это грозит миру — в материале "Владимир Васильев: Обделенный премией Трамп может отыграться на Иране и помочь "Томагавками" Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251010/buduschiy-mir-na-blizhnem-vostoke-uzhe-dal-treschinu-i-izrail-i-khamas-traktuyut-plan-trampa-v-svoyu-polzu-1069937875.html

ближний восток

иран

тегеран

израиль

сектор газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, иран, тегеран , дональд трамп, александр каргин, хамас, украина.ру, война, конфликт, израиль, сектор газа, эксперты, аналитики, аналитика, главные новости