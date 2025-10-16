Россия ответит США на "Томагавки" через Кубу - Владимир Скачко - 16.10.2025 Украина.ру
Россия ответит США на "Томагавки" через Кубу - Владимир Скачко
В среду, 15 октября, президент России Владимир Путин подписал закон ратификации соглашения между Россией и Кубой о военном сотрудничестве.
2025-10-16T15:32
2025-10-16T16:23
О том, какого развития событий можно ожидать в связи с этим, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
владимир скачко, владимир путин, сша, куба, россия
Владимир Скачко, Владимир Путин, США, Куба, Россия

Россия ответит США на "Томагавки" через Кубу - Владимир Скачко

15:32 16.10.2025 (обновлено: 16:23 16.10.2025)
 
В среду, 15 октября, президент России Владимир Путин подписал закон ратификации соглашения между Россией и Кубой о военном сотрудничестве.
О том, какого развития событий можно ожидать в связи с этим, рассказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.
15:57
Дотомакавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0 Остался всего один день до того, как просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский сможет получить в Вашингтоне, где его ласково величают "королевой попрошаек", вожделенные крылатые дальнобойные ракеты "Томагавк".
Владимир СкачкоВладимир ПутинСШАКубаРоссия
 
