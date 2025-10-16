Дотомакавкались. Россия, спасая мир, предупреждает о Карибском кризисе 2.0 Остался всего один день до того, как просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский сможет получить в Вашингтоне, где его ласково величают "королевой попрошаек", вожделенные крылатые дальнобойные ракеты "Томагавк".