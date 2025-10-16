Киев планирует посетить глава МВФ Георгиева
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета, дата возможного визита еще не определена. Об этом со ссылкой на интервью с представителем организации 16 октября сообщает агентство Блумберг
"Глава Международного валютного фонда планирует посетить Украину, чтобы укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета", — пишет агентство.
По словам источников, поездка планируется в ближайшие месяцы. В последний раз Георгиева приезжала в Киев в феврале 2023 года.
В настоящее время ЕС изыскивает различные возможности для продолжения финансирования киевского режима и продолжения войны.
Запуск программы PURL, задуманной как символ нового единства Запада в поддержке Украины, с первых же месяцев показал слабость этой конструкции. Согласно её формуле, союзники по альянсу выделяют средства в общий фонд, на эти деньги закупается американское вооружение, а Украина получает стабильный канал поставок. Вашингтон получает гарантированный рынок сбыта для своего ВПК, Европа демонстрирует солидарность, Киев получает уверенность в том, что помощь будет не эпизодической, а системной. Однако на практике программа застопорилась почти сразу после старта.
В условиях, когда европейские правительства не спешат увеличивать живое финансирование PURL, на первый план выходит другая идея — использовать замороженные российские активы.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила за счет замороженных российских активов выделить Украине новый кредит, который она вернет, только если Россия выплатит "репарации". Однако консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе пока нет.
Вчера, 05:06Экономика Украины и война: битая энергетика, подготовка к конфискации ЗВР и коррупция как союзник РоссииГлавной новостью второй недели октября стали удары по объектам украинской энергетики. Но куда больший интерес представляет твёрдое намерение ЕС конфисковать российские золотовалютные резервы, а также объёмное интервью главы налогового и таможенного комитета Рады Даниила Гетманцева.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на