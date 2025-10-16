https://ukraina.ru/20251016/kiev-planiruet-posetit-glava-mvf-georgieva-1070167813.html

Киев планирует посетить глава МВФ Георгиева

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева планирует посетить Украину, чтобы поддержать амбиции Киева по получению нового кредитного пакета, дата возможного визита еще не определена. Об этом со ссылкой на интервью с представителем организации 16 октября сообщает агентство Блумберг

"Глава Международного валютного фонда планирует посетить Украину, чтобы укрепить амбиции Киева по получению нового кредитного пакета", — пишет агентство.По словам источников, поездка планируется в ближайшие месяцы. В последний раз Георгиева приезжала в Киев в феврале 2023 года.В настоящее время ЕС изыскивает различные возможности для продолжения финансирования киевского режима и продолжения войны.Запуск программы PURL, задуманной как символ нового единства Запада в поддержке Украины, с первых же месяцев показал слабость этой конструкции. Согласно её формуле, союзники по альянсу выделяют средства в общий фонд, на эти деньги закупается американское вооружение, а Украина получает стабильный канал поставок. Вашингтон получает гарантированный рынок сбыта для своего ВПК, Европа демонстрирует солидарность, Киев получает уверенность в том, что помощь будет не эпизодической, а системной. Однако на практике программа застопорилась почти сразу после старта.В условиях, когда европейские правительства не спешат увеличивать живое финансирование PURL, на первый план выходит другая идея — использовать замороженные российские активы.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила за счет замороженных российских активов выделить Украине новый кредит, который она вернет, только если Россия выплатит "репарации". Однако консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе пока нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

