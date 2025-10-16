https://ukraina.ru/20251016/eto-nepravda-suzdaltsev-oproverg-informatsiyu-ob-otsutstvii-u-ssha-nazemnykh-tomagavkov-1070159088.html

"Это неправда": Суздальцев опроверг информацию об отсутствии у США наземных "Томагавков"

Информация о якобы отсутствии у США наземных пусковых установок для крылатых ракет "Томагавк" не соответствуют действительности, поскольку такие системы были разработаны еще на заре создания этого оружия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев

новости

сша

украина

андрей суздальцев

украина.ру

пентагон

киев

"томагавк"

ракеты

дальнобойные ракеты

Комментируя сообщения о новых испытаниях американских наземных комплексов для "Томагавков", Суздальцев заявил, что подобные системы у США существуют давно. "Примерно с месяц назад в наших СМИ появилась информация, что у США эти ракеты только в вариантах воздушного или морского, даже подводного, базирования. Это неправда", — заявил политолог.Эксперт пояснил, что изначально конструкция ракет предполагала их запуск с земли. "Изначально "Томагавки" готовились под установки контейнерного типа запуска", — подчеркнул Суздальцев. Он уточнил, что хотя такие установки и были ликвидированы по договору о РСМД, сейчас Пентагон активно возрождает этот потенциал. "Но тем не менее у них есть установка на базе автомобиля MAV, которая позволяет запускать ракеты из наземного положения", — констатировал эксперт.При этом политолог уверен, что скрыть развертывание таких систем на Украине невозможно. "Автострады под Киевом для этого есть, но если бы такие установки появились на Украине, мы бы знали", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Андрей Суздальцев: Запад считает, что согласие России на переговоры означает готовность к капитуляции" на сайте Украина.ру.Также на тему возможной передачи Украине ракет "Томагавк" — в статье Павла Котова "Спектакль или шаг к эскалации. Что известно о возможной передаче Киеву "Томагавков".

