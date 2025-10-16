"Это неправда": Суздальцев опроверг информацию об отсутствии у США наземных "Томагавков"
Информация о якобы отсутствии у США наземных пусковых установок для крылатых ракет "Томагавк" не соответствуют действительности, поскольку такие системы были разработаны еще на заре создания этого оружия. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Андрей Суздальцев
Комментируя сообщения о новых испытаниях американских наземных комплексов для "Томагавков", Суздальцев заявил, что подобные системы у США существуют давно.
"Примерно с месяц назад в наших СМИ появилась информация, что у США эти ракеты только в вариантах воздушного или морского, даже подводного, базирования. Это неправда", — заявил политолог.
Эксперт пояснил, что изначально конструкция ракет предполагала их запуск с земли. "Изначально "Томагавки" готовились под установки контейнерного типа запуска", — подчеркнул Суздальцев.
Он уточнил, что хотя такие установки и были ликвидированы по договору о РСМД, сейчас Пентагон активно возрождает этот потенциал. "Но тем не менее у них есть установка на базе автомобиля MAV, которая позволяет запускать ракеты из наземного положения", — констатировал эксперт.
При этом политолог уверен, что скрыть развертывание таких систем на Украине невозможно. "Автострады под Киевом для этого есть, но если бы такие установки появились на Украине, мы бы знали", — резюмировал собеседник издания.
