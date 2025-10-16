"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": Носков рассказал о потере логистического узла ВСУ - 16.10.2025 Украина.ру
"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": Носков рассказал о потере логистического узла ВСУ
Работа логистического узла ВСУ в Красноармейске полностью парализована из-за подхода к городу линии фронта и постоянных обстрелов, что вынудило командование перенести тыловые службы в Павлоград. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
Красноармейск (Покровск) перестал быть логистическим узлом ВСУ с начала 2024 года, когда к городу подошла линия фронта. "В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно", — заявил военный эксперт. При этом он отметил, что имеющиеся запасы все же облегчали положение ВСУ на данном участке.Украинское командование было вынуждено переносить логистические пути западнее. "Значительная часть тыловых служб ВСУ, которые находились там, сейчас находятся в Павлограде. И это делает украинскую логистику более протяженной", — констатировал эксперт. Попытка создать новый узел в Доброполье, по его словам, не увенчалась успехом, так как этот населенный пункт теперь повторяет судьбу Красноармейска.Дополнительной проблемой стала потеря ключевых дорог после освобождения Авдеевки, что лишило ВСУ возможности перебрасывать технику. "И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику" на сайте Украина.ру.О том, почему украинская армия разбегается быстрее, чем "людоловы" успевают её набирать — в материале Дмитрия Ковалевича "Армия в бегах. Что говорят на Украине о росте числа дезертиров" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Работа логистического узла ВСУ в Красноармейске полностью парализована из-за подхода к городу линии фронта и постоянных обстрелов, что вынудило командование перенести тыловые службы в Павлоград. Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру
Красноармейск (Покровск) перестал быть логистическим узлом ВСУ с начала 2024 года, когда к городу подошла линия фронта.
"В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно", — заявил военный эксперт. При этом он отметил, что имеющиеся запасы все же облегчали положение ВСУ на данном участке.
Украинское командование было вынуждено переносить логистические пути западнее. "Значительная часть тыловых служб ВСУ, которые находились там, сейчас находятся в Павлограде. И это делает украинскую логистику более протяженной", — констатировал эксперт.
Попытка создать новый узел в Доброполье, по его словам, не увенчалась успехом, так как этот населенный пункт теперь повторяет судьбу Красноармейска.
Дополнительной проблемой стала потеря ключевых дорог после освобождения Авдеевки, что лишило ВСУ возможности перебрасывать технику. "И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Военный эксперт Владимир Носков: Доброполье повторяет судьбу Покровска, поэтому ВСУ дробят свою логистику" на сайте Украина.ру.
О том, почему украинская армия разбегается быстрее, чем "людоловы" успевают её набирать — в материале Дмитрия Ковалевича "Армия в бегах. Что говорят на Украине о росте числа дезертиров" на сайте Украина.ру.
