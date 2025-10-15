"Ситуация в Купянске безнадежна": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ берут в оперативное окружение части ВСУ - 15.10.2025 Украина.ру
"Ситуация в Купянске безнадежна": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ берут в оперативное окружение части ВСУ
"Ситуация в Купянске безнадежна": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ берут в оперативное окружение части ВСУ - 15.10.2025 Украина.ру
"Ситуация в Купянске безнадежна": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ берут в оперативное окружение части ВСУ
Ситуация для ВСУ в Купянске близка к катастрофической — все пути снабжения восточного плацдарма на Осколе перекрыты огневым контролем российской армии, что делает дальнейшую оборону просто бессмысленной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-10-15T06:00
2025-10-15T06:00
новости
купянск
оскол
россия
алексей анпилогов
геннадий алехин
вооруженные силы украины
украина.ру
купянское направление
сво
Анпилогов подтвердил, что ситуация для ВСУ в Купянске и на прилегающих территориях является критической. Он пояснил, что в современных условиях классические котлы ушли в прошлое, им на смену пришло оперативное окружение, которое по своей эффективности практически не уступает физическому.Такое положение дел, по словам Анпилогова, делает ведение осмысленных боевых действий для ВСУ невозможным, поскольку перекрывается подвоз боеприпасов, снабжения и эвакуация раненых. Украинские части, чьи коммуникации контролируются дронами, со временем теряют боеспособность. Эксперт подчеркнул, что ситуация для ВСУ на Купянском направлении безнадежна."Поэтому снабжение плацдарма на восточном берегу Оскола невозможно, как и попытки облегчить участь попавших в оперативное окружение в самом Купянске. В ближайшее время мы увидим быстрое съеживание этого плацдарма", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
купянск
оскол
россия
купянское направление
Украина.ру
новости, купянск, оскол, россия, алексей анпилогов, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, купянское направление, сво, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, главные новости, война, война на украине, военный эксперт, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Купянск, Оскол, Россия, Алексей Анпилогов, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Купянское направление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, Главные новости, война, война на Украине, военный эксперт, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Ситуация в Купянске безнадежна": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ берут в оперативное окружение части ВСУ

06:00 15.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25-й армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град 25-й армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Ситуация для ВСУ в Купянске близка к катастрофической — все пути снабжения восточного плацдарма на Осколе перекрыты огневым контролем российской армии, что делает дальнейшую оборону просто бессмысленной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Анпилогов подтвердил, что ситуация для ВСУ в Купянске и на прилегающих территориях является критической. Он пояснил, что в современных условиях классические котлы ушли в прошлое, им на смену пришло оперативное окружение, которое по своей эффективности практически не уступает физическому.
"Котел сейчас представляет собой оперативное окружение. Но с учетом того, что сейчас велик фактор дронов, оперативное окружение по своим свойствам практически полностью соответствует окружению физическим", — заявил эксперт.
Такое положение дел, по словам Анпилогова, делает ведение осмысленных боевых действий для ВСУ невозможным, поскольку перекрывается подвоз боеприпасов, снабжения и эвакуация раненых.
Украинские части, чьи коммуникации контролируются дронами, со временем теряют боеспособность. Эксперт подчеркнул, что ситуация для ВСУ на Купянском направлении безнадежна.
"Поэтому снабжение плацдарма на восточном берегу Оскола невозможно, как и попытки облегчить участь попавших в оперативное окружение в самом Купянске. В ближайшее время мы увидим быстрое съеживание этого плацдарма", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации на Украине – в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости, Купянск, Оскол, Россия, Алексей Анпилогов, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Купянское направление, СВО
 
