Минвойны США угрожает России "издержками" - 15.10.2025 Украина.ру
Минвойны США угрожает России "издержками"
Минвойны США угрожает России "издержками"
Вашингтон со своими партнёрами постараются увеличить издержки России за продолжение СВО. Об этом 15 октября в Брюсселе заявил глава министерства войны США Пит Хегсет.
2025-10-15T17:40
После заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны министр войны США (глава переименованного министерства обороны) высказался на тему перспектив продолжения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. "Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединённые Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию", — сказал Хегсет.Он также призвал партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL, сообщает РИА Новости. "Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу — нарастить инвестиции в механизм PURL и усилить поддержку Украины", — заявил Хегсет.Он отметил, что союзники уже выделили более $2 млрд на поставки вооружений Киеву по линии PURL, предусматривающей, что европейские государства финансируют закупки, а США обеспечивают передачу техники."Все страны должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу. Это единственное, что сдерживает агрессию", — добавил глава министерства войны США.Ранее в новостях: Хегсет прибыл в Брюссель, у ЕС "пополнение" в планах по замороженным активам РФ. Главное к этому часу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Минвойны США угрожает России "издержками"

17:40 15.10.2025
 
Вашингтон со своими партнёрами постараются увеличить издержки России за продолжение СВО. Об этом 15 октября в Брюсселе заявил глава министерства войны США Пит Хегсет.
После заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны министр войны США (глава переименованного министерства обороны) высказался на тему перспектив продолжения специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.
"Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединённые Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию", — сказал Хегсет.
Он также призвал партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины в рамках программы PURL, сообщает РИА Новости.
"Теперь настало время всем странам НАТО перейти от слов к делу — нарастить инвестиции в механизм PURL и усилить поддержку Украины", — заявил Хегсет.
Он отметил, что союзники уже выделили более $2 млрд на поставки вооружений Киеву по линии PURL, предусматривающей, что европейские государства финансируют закупки, а США обеспечивают передачу техники.
"Все страны должны превратить цели в оружие, обязательства — в возможности, а обещания — в силу. Это единственное, что сдерживает агрессию", — добавил глава министерства войны США.
Ранее в новостях: Хегсет прибыл в Брюссель, у ЕС "пополнение" в планах по замороженным активам РФ. Главное к этому часу
