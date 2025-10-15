Михаил Павлив: "До завершения войны Украина не сможет вернуться к нормальному функционированию" - 15.10.2025 Украина.ру
Михаил Павлив: "До завершения войны Украина не сможет вернуться к нормальному функционированию"
Украина перешла точку невозврата и до конца конфликта не сможет восстановить нормальное функционирование своей инфраструктуры. Глубокий кризис в энергетике и обороне, возможно, станет основной причиной завершения конфликта. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По мнению Павлива, внешние поставки вооружений на Украину столкнутся с логистическими проблемами в силу возросшей эффективности российских войск по изолированию целых участков на театре военных действий."Украина стоит перед разворачивающейся проблемой разрезания фронта на анклавы за спиной у которых будет не производственная машина в лице всего НАТО, а разрушенный так же частично изолированный тыл, прошиваемый насквозь для российских ударных дронов, бомб и ракет", – констатирует эксперт."Иными словами, до завершения войны Украина уже не сможет вернуться к нормальному функционированию", – заявляет политолог. Он убежден, что кризисное состояние будет сохраняться до конца конфликта."Состояние кризиса в её инфраструктуре, энергетике и обороне будет сохраняться до самого конца конфликта, и, с высочайшей вероятностью станет причиной этого самого завершения", – резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Украина перешла точку невозврата и до конца конфликта не сможет восстановить нормальное функционирование своей инфраструктуры. Глубокий кризис в энергетике и обороне, возможно, станет основной причиной завершения конфликта. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
По мнению Павлива, внешние поставки вооружений на Украину столкнутся с логистическими проблемами в силу возросшей эффективности российских войск по изолированию целых участков на театре военных действий.
"Украина стоит перед разворачивающейся проблемой разрезания фронта на анклавы за спиной у которых будет не производственная машина в лице всего НАТО, а разрушенный так же частично изолированный тыл, прошиваемый насквозь для российских ударных дронов, бомб и ракет", – констатирует эксперт.
"Иными словами, до завершения войны Украина уже не сможет вернуться к нормальному функционированию", – заявляет политолог. Он убежден, что кризисное состояние будет сохраняться до конца конфликта.
"Состояние кризиса в её инфраструктуре, энергетике и обороне будет сохраняться до самого конца конфликта, и, с высочайшей вероятностью станет причиной этого самого завершения", – резюмирует автор статьи.
Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО – в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния