Михаил Павлив: "До завершения войны Украина не сможет вернуться к нормальному функционированию"

Украина перешла точку невозврата и до конца конфликта не сможет восстановить нормальное функционирование своей инфраструктуры. Глубокий кризис в энергетике и обороне, возможно, станет основной причиной завершения конфликта. Об этом пишет в своей статье политолог и публицист, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

По мнению Павлива, внешние поставки вооружений на Украину столкнутся с логистическими проблемами в силу возросшей эффективности российских войск по изолированию целых участков на театре военных действий."Украина стоит перед разворачивающейся проблемой разрезания фронта на анклавы за спиной у которых будет не производственная машина в лице всего НАТО, а разрушенный так же частично изолированный тыл, прошиваемый насквозь для российских ударных дронов, бомб и ракет", – констатирует эксперт."Иными словами, до завершения войны Украина уже не сможет вернуться к нормальному функционированию", – заявляет политолог. Он убежден, что кризисное состояние будет сохраняться до конца конфликта."Состояние кризиса в её инфраструктуре, энергетике и обороне будет сохраняться до самого конца конфликта, и, с высочайшей вероятностью станет причиной этого самого завершения", – резюмирует автор статьи.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО – в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска" на сайте Украина.ру.

