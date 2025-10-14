https://ukraina.ru/20251014/v-odnochase-vosstanovit-otnosheniya-ne-poluchitsya--pritchin-o-perspektivakh-rossii-i-azerbaydzhana-1070031552.html

"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана

"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана - 14.10.2025 Украина.ру

"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана

Встреча лидеров России и Азербайджана стала сигналом готовности к диалогу, но о скором потеплении в отношениях говорить рано — у сторон накопилось много вопросов и взаимных претензий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин

2025-10-14T04:10

2025-10-14T04:10

2025-10-14T04:10

россия

азербайджан

москва

владимир путин

ильхам алиев

украина.ру

снг

европарламент

новости

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/13/1056944408_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8607ab139aef44b686e7c30ec2d29c7a.jpg

Отвечая на вопрос о возможном потеплении между Москвой и Баку, Притчин отметил, что о нем речи пока не идет. По его словам, стороны лишь предпринимают первые шаги навстречу. Поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения эксперт расценивает как важный дипломатический жест Азербайджана, отсутствие которого могло бы быть воспринято как "враждебный шаг"."Двусторонняя встреча Путина и Алиева на полях саммита СНГ — достаточно серьезный сигнал о том, что, по крайней мере, есть готовность к обсуждению наиболее острых вопросов", — заявил аналитик. Тем не менее, эксперт настроен сдержанно в оценках перспектив. "С учетом того, что у нас накопился пакет вопросов и претензий друг к другу, много было сказано, много было копий сломано, конечно же, в одночасье взять и восстановить отношения не получится", — констатировал Притчин. "Поэтому сейчас произошла первая встреча, от нее ждут многого, она в фокусе. Однако с учетом того, что у нас накопился пакет вопросов и претензий друг к другу, много было сказано, много было копий сломано, конечно же, в одночасье взять и восстановить отношения не получится", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250812/titanik-kaspiyskogo-morya-chto-znachit-amerikanskiy-mir-dlya-armenii-i-azerbaydzhana-1066866230.html

россия

азербайджан

москва

центральная азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, азербайджан, москва, владимир путин, ильхам алиев, украина.ру, снг, европарламент, новости, эксперты, аналитики, центральная азия, главные новости, международные отношения, международная помощь