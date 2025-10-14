"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана - 14.10.2025 Украина.ру
"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана
"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана
Встреча лидеров России и Азербайджана стала сигналом готовности к диалогу, но о скором потеплении в отношениях говорить рано — у сторон накопилось много вопросов и взаимных претензий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
2025-10-14T04:10
2025-10-14T04:10
Отвечая на вопрос о возможном потеплении между Москвой и Баку, Притчин отметил, что о нем речи пока не идет. По его словам, стороны лишь предпринимают первые шаги навстречу. Поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения эксперт расценивает как важный дипломатический жест Азербайджана, отсутствие которого могло бы быть воспринято как "враждебный шаг"."Двусторонняя встреча Путина и Алиева на полях саммита СНГ — достаточно серьезный сигнал о том, что, по крайней мере, есть готовность к обсуждению наиболее острых вопросов", — заявил аналитик. Тем не менее, эксперт настроен сдержанно в оценках перспектив. "С учетом того, что у нас накопился пакет вопросов и претензий друг к другу, много было сказано, много было копий сломано, конечно же, в одночасье взять и восстановить отношения не получится", — констатировал Притчин. "Поэтому сейчас произошла первая встреча, от нее ждут многого, она в фокусе. Однако с учетом того, что у нас накопился пакет вопросов и претензий друг к другу, много было сказано, много было копий сломано, конечно же, в одночасье взять и восстановить отношения не получится", — подытожил собеседник издания.
Украина.ру
"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана

Встреча лидеров России и Азербайджана стала сигналом готовности к диалогу, но о скором потеплении в отношениях говорить рано — у сторон накопилось много вопросов и взаимных претензий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин
Отвечая на вопрос о возможном потеплении между Москвой и Баку, Притчин отметил, что о нем речи пока не идет. По его словам, стороны лишь предпринимают первые шаги навстречу.
Поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения эксперт расценивает как важный дипломатический жест Азербайджана, отсутствие которого могло бы быть воспринято как "враждебный шаг".
"Двусторонняя встреча Путина и Алиева на полях саммита СНГ — достаточно серьезный сигнал о том, что, по крайней мере, есть готовность к обсуждению наиболее острых вопросов", — заявил аналитик.
Тем не менее, эксперт настроен сдержанно в оценках перспектив. "С учетом того, что у нас накопился пакет вопросов и претензий друг к другу, много было сказано, много было копий сломано, конечно же, в одночасье взять и восстановить отношения не получится", — констатировал Притчин.
"Поэтому сейчас произошла первая встреча, от нее ждут многого, она в фокусе. Однако с учетом того, что у нас накопился пакет вопросов и претензий друг к другу, много было сказано, много было копий сломано, конечно же, в одночасье взять и восстановить отношения не получится", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Станислав Притчин о встрече Путина и Алиева: Пока рано говорить о потеплении отношений РФ и Азербайджана" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Дениса Рудомётова "Артем Соколов: Депутаты Европарламента объявили России виртуальную войну ради политического капитала" на сайте Украина.ру.
