ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией

https://ukraina.ru/20251014/pvo-nochyu-sbila-okolo-polusotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1070063043.html
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 40 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 14 октября телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 17 сбито над Белгородской областью, 12 над Воронежской, по три аппарата уничтожено над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря.Кроме того, по два БПЛА нейтрализовано над Тамбовской областью и Крымом, один беспилотник уничтожен над Курской областью.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения дронов в регионе никто не пострадал.
07:25 14.10.2025 (обновлено: 07:31 14.10.2025)
Из них 17 сбито над Белгородской областью, 12 над Воронежской, по три аппарата уничтожено над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря.
Кроме того, по два БПЛА нейтрализовано над Тамбовской областью и Крымом, один беспилотник уничтожен над Курской областью.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения дронов в регионе никто не пострадал.