ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией - 14.10.2025
ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 40 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 14 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-14T07:25
2025-10-14T07:31
Из них 17 сбито над Белгородской областью, 12 над Воронежской, по три аппарата уничтожено над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря.Кроме того, по два БПЛА нейтрализовано над Тамбовской областью и Крымом, один беспилотник уничтожен над Курской областью.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения дронов в регионе никто не пострадал.Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО РФ перехвачены и уничтожены семь украинских БПЛА над Белгородской областью на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
нижегородская область
ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией

07:25 14.10.2025 (обновлено: 07:31 14.10.2025)
 
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 40 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 14 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 17 сбито над Белгородской областью, 12 над Воронежской, по три аппарата уничтожено над Нижегородской областью и над акваторией Черного моря.
Кроме того, по два БПЛА нейтрализовано над Тамбовской областью и Крымом, один беспилотник уничтожен над Курской областью.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале уточнил, что в результате уничтожения дронов в регионе никто не пострадал.
Подробнее об атаках ВСУ - в материале ПВО РФ перехвачены и уничтожены семь украинских БПЛА над Белгородской областью на сайте Украина.ру.
