"На грабли с поставками оружия США уже наступали": военный эксперт оценил риски для Запада

Угрозы США поставить Киеву оружие игнорируют исторический опыт, когда аналогичные действия Вашингтона приводили к использованию такого вооружения против американских интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов

2025-10-14T05:25

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044058961_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fef6b74571e6a732a7301759228dd650.jpg

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сказал, что у Америки есть такое оружие, которое якобы заставит — если его предоставить Украине — сесть Россию за стол переговоров.Отвечая на вопрос о заявлениях Уитакера, Леонов напомнил о прошлых ошибках Вашингтонга. "На грабли с поставками оружия американцы уже наступали", — заявил эксперт. Он напомнил, что США, поставив оружие в Афганистан для борьбы с СССР, "потом героически боролись со своими же запасами оружия".Касаясь непосредственно поставок Киеву, Леонов отметил, что их эффект носит временный характер. "Но как показывает практика, то, что поставляет Запад на Украину, сначала оказывает неприятный эффект, потом мы учимся с этим бороться", — констатировал он. При этом, по словам Леонова, у России тоже "есть что поставить за рубеж" для защиты своих интересов.Эксперт подчеркнул, что такая политика чревата обратным эффектом. "И самым ярким примером здесь может быть политика США, которые накачивали индонезийскую армию оружием, а потом одновременно поставляли оружие и советников индонезийским повстанцам", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.О том, почему Вашингтон не прекращает попытки сдержать технологическое развитие Китая — в материале Виктора Пироженко "Украинская геополитическая схема в войне США с Китаем. Что Трамп задумал сделать из Тайваня" на сайте Украина.ру.

