https://ukraina.ru/20251014/irlandskiy-zhurnalist-ulichil-kallas-vo-lzhi-ob-ukraine-1070065318.html

Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине

Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине - 14.10.2025 Украина.ру

Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что преимущество в конфликте с РФ якобы перешло на сторону Украины

2025-10-14T09:30

2025-10-14T09:30

2025-10-14T09:56

новости

украина

россия

киев

каллас кая

мид

алексей арестович

ес

украина.ру

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068838262_332:52:2295:1156_1920x0_80_0_0_c78aa40e4b6cfd23ec01b0ede06cfa75.jpg

"Серьезно? Вооруженные силы Украины отступают на всех фронтах", — написал он.Боуз напомнил, что из украинской армии дезертировали около 330 тысяч человек, а экономическая и демографическая ситуации в стране оставляют желать лучшего.Накануне Каллас приехала в Киев "для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины". Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой она выступила за затягивание конфликта: поддержала возможное решение президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".Европейские дипломаты считают Каю Каллас чересчур прямолинейной. Подробнее — в материале Арестович* разводится, ЕС давит на Бельгию, Каллас становится "полицейским". Главное на этот час.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, каллас кая, мид, алексей арестович, ес, украина.ру, энергетика, конфликт, "томагавк"