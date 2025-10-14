https://ukraina.ru/20251014/irlandskiy-zhurnalist-ulichil-kallas-vo-lzhi-ob-ukraine-1070065318.html
Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине
Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине - 14.10.2025 Украина.ру
Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что преимущество в конфликте с РФ якобы перешло на сторону Украины
2025-10-14T09:30
2025-10-14T09:30
2025-10-14T09:56
новости
украина
россия
киев
каллас кая
мид
алексей арестович
ес
украина.ру
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068838262_332:52:2295:1156_1920x0_80_0_0_c78aa40e4b6cfd23ec01b0ede06cfa75.jpg
"Серьезно? Вооруженные силы Украины отступают на всех фронтах", — написал он.Боуз напомнил, что из украинской армии дезертировали около 330 тысяч человек, а экономическая и демографическая ситуации в стране оставляют желать лучшего.Накануне Каллас приехала в Киев "для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины". Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой она выступила за затягивание конфликта: поддержала возможное решение президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".Европейские дипломаты считают Каю Каллас чересчур прямолинейной. Подробнее — в материале Арестович* разводится, ЕС давит на Бельгию, Каллас становится "полицейским". Главное на этот час.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068838262_128:0:2404:1707_1920x0_80_0_0_44518edacd00122a8048e022e4fd7598.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, киев, каллас кая, мид, алексей арестович, ес, украина.ру, энергетика, конфликт, "томагавк"
Новости, Украина, Россия, Киев, Каллас Кая, МИД, Алексей Арестович, ЕС, Украина.ру, энергетика, конфликт, "Томагавк"
Ирландский журналист уличил Каллас во лжи об Украине
09:30 14.10.2025 (обновлено: 09:56 14.10.2025)
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что преимущество в конфликте с РФ якобы перешло на сторону Украины
"Серьезно? Вооруженные силы Украины отступают на всех фронтах", — написал он.
Боуз напомнил, что из украинской армии дезертировали около 330 тысяч человек, а экономическая и демографическая ситуации в стране оставляют желать лучшего.
Накануне Каллас приехала в Киев "для переговоров о финансовой и военной поддержке и энергетической безопасности Украины".
Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой она выступила за затягивание конфликта: поддержала возможное решение президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.