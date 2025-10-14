Главное за ночь 14 октября - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/glavnoe-za-noch-14-oktyabrya--1070063339.html
Главное за ночь 14 октября
Главное за ночь 14 октября - 14.10.2025 Украина.ру
Главное за ночь 14 октября
Телеграм-канал Украина.ру 14 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
2025-10-14T08:00
2025-10-14T08:06
новости
россия
донбасс
владимир путин
росатом
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 Бойцы РФ без единого выстрела захватили автомобиль ВСУ с ценной документацией и трех пленных. Как сообщили в Минобороны, полученные сведения способствовали полному освобождению одного из населенных пунктов.🟥 ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Лысовкой и Новопавловкой ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Штурмовая группа ВСУ уничтожена в районе поселка Варачино в Сумской области, информировали в российских силовых структурах.🟦 Более 20 жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ. 83 человека, включая шестерых детей, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник.🟦 Россия и Китай во вторник утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути, передает корреспондент РИА Новости.🟦 Мать освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса Максима Харкина поблагодарила российского лидера Владимира Путина за спасение сына.О других событиях - в материале ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, владимир путин, росатом, хамас
Новости, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Росатом, ХАМАС

Главное за ночь 14 октября

08:00 14.10.2025 (обновлено: 08:06 14.10.2025)
 
© Украина.руГлавное за ночь 1
Главное за ночь 1 - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Телеграм-канал Украина.ру 14 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Бойцы РФ без единого выстрела захватили автомобиль ВСУ с ценной документацией и трех пленных. Как сообщили в Минобороны, полученные сведения способствовали полному освобождению одного из населенных пунктов.
🟥 ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Лысовкой и Новопавловкой ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Штурмовая группа ВСУ уничтожена в районе поселка Варачино в Сумской области, информировали в российских силовых структурах.
🟦 Более 20 жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ. 83 человека, включая шестерых детей, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник.
🟦 Россия и Китай во вторник утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути, передает корреспондент РИА Новости.
"Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов", - заявили в "Росатоме".
🟦 Мать освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса Максима Харкина поблагодарила российского лидера Владимира Путина за спасение сына.
О других событиях - в материале ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияДонбассВладимир ПутинРосатомХАМАС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Главное за ночь 14 октября
07:25ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией
06:00Леонов — о подготовке Запада к ядерным испытаниям: "Вопрос в целесообразности показушных мероприятий"
05:50"Выпрашивал премию, как Зеленский" — Владимир Васильев рассказал, как Трампа "прокатили" с Нобелем
05:40Силы НАТО не могут действовать поодиночке: военный эксперт про ядерные учения Альянса
05:30"Мы друг от друга никуда не денемся" — Притчин о прагматизме в отношениях России и Азербайджана
05:29Алексей Анпилогов: ВС РФ сжимают горловину котла под Покровском и выбивают ВСУ из Волчанска и Купянска
05:25Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии
05:25"На грабли с поставками оружия США уже наступали": военный эксперт оценил риски для Запада
05:20"Самый острый вопрос — освобождение российских граждан" — Притчин о ключевой проблеме в диалоге с Баку
05:10Павел Леонов о предложениях Путина по Договору о СНВ: "Было бы неплохо включить туда и Китай"
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния