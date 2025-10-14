https://ukraina.ru/20251014/glavnoe-za-noch-14-oktyabrya--1070063339.html

Главное за ночь 14 октября

Главное за ночь 14 октября

Телеграм-канал Украина.ру 14 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи

🟥 Бойцы РФ без единого выстрела захватили автомобиль ВСУ с ценной документацией и трех пленных. Как сообщили в Минобороны, полученные сведения способствовали полному освобождению одного из населенных пунктов.🟥 ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Лысовкой и Новопавловкой ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.🟥 Штурмовая группа ВСУ уничтожена в районе поселка Варачино в Сумской области, информировали в российских силовых структурах.🟦 Более 20 жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ. 83 человека, включая шестерых детей, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник.🟦 Россия и Китай во вторник утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути, передает корреспондент РИА Новости.🟦 Мать освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса Максима Харкина поблагодарила российского лидера Владимира Путина за спасение сына.О других событиях - в материале ПВО ночью сбила около полусотни вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

