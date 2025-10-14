Главное за ночь 14 октября
08:00 14.10.2025 (обновлено: 08:06 14.10.2025)
Телеграм-канал Украина.ру 14 октября рассказал о важных событиях минувшей ночи
🟥 Бойцы РФ без единого выстрела захватили автомобиль ВСУ с ценной документацией и трех пленных. Как сообщили в Минобороны, полученные сведения способствовали полному освобождению одного из населенных пунктов.
🟥 ВС РФ взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Лысовкой и Новопавловкой ДНР, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
🟥 Штурмовая группа ВСУ уничтожена в районе поселка Варачино в Сумской области, информировали в российских силовых структурах.
🟦 Более 20 жителей РФ погибли за неделю от ударов ВСУ. 83 человека, включая шестерых детей, получили ранения, сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник.
🟦 Россия и Китай во вторник утвердили план мероприятий по дальнейшему развитию перевозок по Северному морскому пути, передает корреспондент РИА Новости.
"Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов", - заявили в "Росатоме".
🟦 Мать освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса Максима Харкина поблагодарила российского лидера Владимира Путина за спасение сына.
