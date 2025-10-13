Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова - 13.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251013/zachem-rossii-nuzhny-patrioticheskie-multfilmy-i-chto-nam-stoit-perenyat-u-evropeytsev--osipova-1070010780.html
Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова
Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова - 13.10.2025 Украина.ру
Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова
Продюсер, руководитель проекта "История Суворова" Наталия Осипова в студии Украина.ру рассказала об этом историческом проекте, а также о мультипликации, о патриотизме, о правильном воспитании молодёжи в России, а также о механизме разрушения западных стереотипов:
2025-10-13T08:30
2025-10-13T08:30
видео
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070010657_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5c55d46bb835f4b7cfff92cf5470dd5.jpg
00:25 – Проект "История Суворова".01:53 – Выбор образа.06:34 – Источники вдохновения.11:18 – Мягкая сила в искусстве.14:49 – Стереотипы о России.17:36 – Промывка мозгов на Украине.21:32 – Герои мультфильма.23:13 – Творческие планы и премьера проекта.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070010657_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_442f2f719a2476ee24ec9089cd2f0eb5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, видео
Видео, Россия, Украина

Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова

08:30 13.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Продюсер, руководитель проекта "История Суворова" Наталия Осипова в студии Украина.ру рассказала об этом историческом проекте, а также о мультипликации, о патриотизме, о правильном воспитании молодёжи в России, а также о механизме разрушения западных стереотипов:
00:25 – Проект "История Суворова".
01:53 – Выбор образа.
06:34 – Источники вдохновения.
11:18 – Мягкая сила в искусстве.
14:49 – Стереотипы о России.
17:36 – Промывка мозгов на Украине.
21:32 – Герои мультфильма.
23:13 – Творческие планы и премьера проекта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:22ПВО России уничтожено 16 БПЛА ВСУ, летевших в Крым
09:14СКР рассказал об обстрелах ДНР за минувшие сутки
08:53В Одесской области после ударов ВС РФ тушат мощные пожары
08:30Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова
08:20Главное за ночь 13 октября
08:00Милорадович: герой 1812 года, убитый своими же
07:42Атаковали нефтебазу и жилые дома. ПВО сбила более сотни вражеских беспилотников над Россией
07:18Российские дроны и ракеты ударили по Нежину в Черниговской области
06:00Ростислав Ищенко: Если Запад продолжит войну на истощение, России придется проводить мобилизацию
05:50Запорожье и Харьков им не жалко: военный аналитик Носков о точечной обороне ВСУ
05:40"Дешево, надежно и сердито": эксперт Носков о том, как ВС РФ могут "вынести" мосты в Днепропетровске
05:32Пенсионные проблемы в России переселенцев из Украины
05:30"Перли они по-дурному": ополченец рассказал о тяжелом ранении и событиях 2014 года под Шахтёрском
05:20На ядерный удар последует ответ: Прокопенко раскрыл, почему Россия неуязвима для сценариев НАТО
05:15"Этот спектакль поставлен не будет" — эксперт раскрыл, рискнут ли США передать Украине "Томагавки"
05:11Украина опускается в каменный век. Украинские эксперты о том, что ждет страну в ближайшие недели
05:10"Большинство постоянно думает о побеге или сдаче в плен": полковник запаса о пленных ВСУ
05:05"Абсолютное зло и источник всех бед": Выдрин назвал базовое "волшебное слово" мировой политики
05:00"Лекарство против смуты": эксперт о попытках Франции "натянуть треуголку маленького корсиканца"
04:50"Глобальная война НАТО против России сейчас нереализуема": Прокопенко о реальной боеготовности Альянса
Лента новостейМолния