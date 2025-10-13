https://ukraina.ru/20251013/zachem-rossii-nuzhny-patrioticheskie-multfilmy-i-chto-nam-stoit-perenyat-u-evropeytsev--osipova-1070010780.html

Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова

Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова - 13.10.2025 Украина.ру

Зачем России нужны патриотические мультфильмы и что нам стоит перенять у европейцев — Осипова

Продюсер, руководитель проекта "История Суворова" Наталия Осипова в студии Украина.ру рассказала об этом историческом проекте, а также о мультипликации, о патриотизме, о правильном воспитании молодёжи в России, а также о механизме разрушения западных стереотипов:

2025-10-13T08:30

2025-10-13T08:30

2025-10-13T08:30

видео

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070010657_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5c55d46bb835f4b7cfff92cf5470dd5.jpg

00:25 – Проект "История Суворова".01:53 – Выбор образа.06:34 – Источники вдохновения.11:18 – Мягкая сила в искусстве.14:49 – Стереотипы о России.17:36 – Промывка мозгов на Украине.21:32 – Герои мультфильма.23:13 – Творческие планы и премьера проекта.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, видео