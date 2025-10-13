ВСУ не имеют хороших перспектив в Купянске - 13.10.2025 Украина.ру
ВСУ не имеют хороших перспектив в Купянске
Обстановка в Купянске позволяет сделать два важных вывода. Об этом пишет 13 октября телеграм-канал "Военная хроника".
2025-10-13T15:59
2025-10-13T16:02
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070037116_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_63f7cd5aa06ae764a22f1152020d9085.jpg
Обстановка в Купянске позволяет сделать два важных вывода.Первый вывод: положительный сценарий развития событий для ВСУ фактически исключён, независимо от попыток деблокировать город внешними силами.Второй вывод: сами эти попытки выглядят всё менее вероятными. У главкома украинской армии Александра Сырского нет ни резервов, ни уверенности в смысле операции."Купянск постепенно превращается в очередную зону забоя украинских подразделений, как до этого был Бахмут (Артёмовск). Украинское командование как будто осознало, что нет смысла тратить силы, и быстрее будет списать территорию, концентрируя внимание на удержании Славянского и Сумского направлений", - констатировали авторы телеграм-канала. Тем временем Российские снайперы заняли самые высокие здания Купянска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября.
15:59 13.10.2025 (обновлено: 16:02 13.10.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкПо обстановке в Купянске на данный момент можно сделать два важных вывода
По обстановке в Купянске на данный момент можно сделать два важных вывода - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Обстановка в Купянске позволяет сделать два важных вывода. Об этом пишет 13 октября телеграм-канал "Военная хроника".
Обстановка в Купянске позволяет сделать два важных вывода.
Первый вывод: положительный сценарий развития событий для ВСУ фактически исключён, независимо от попыток деблокировать город внешними силами.
Второй вывод: сами эти попытки выглядят всё менее вероятными. У главкома украинской армии Александра Сырского нет ни резервов, ни уверенности в смысле операции.
"Купянск постепенно превращается в очередную зону забоя украинских подразделений, как до этого был Бахмут (Артёмовск). Украинское командование как будто осознало, что нет смысла тратить силы, и быстрее будет списать территорию, концентрируя внимание на удержании Славянского и Сумского направлений", - констатировали авторы телеграм-канала.
Тем временем Российские снайперы заняли самые высокие здания Купянска.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
