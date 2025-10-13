https://ukraina.ru/20251013/vsu-ne-imeyut-khoroshikh-perspektiv-v--kupyanske-1070037736.html

Обстановка в Купянске позволяет сделать два важных вывода. Об этом пишет 13 октября телеграм-канал "Военная хроника".

Обстановка в Купянске позволяет сделать два важных вывода.Первый вывод: положительный сценарий развития событий для ВСУ фактически исключён, независимо от попыток деблокировать город внешними силами.Второй вывод: сами эти попытки выглядят всё менее вероятными. У главкома украинской армии Александра Сырского нет ни резервов, ни уверенности в смысле операции."Купянск постепенно превращается в очередную зону забоя украинских подразделений, как до этого был Бахмут (Артёмовск). Украинское командование как будто осознало, что нет смысла тратить силы, и быстрее будет списать территорию, концентрируя внимание на удержании Славянского и Сумского направлений", - констатировали авторы телеграм-канала. Тем временем Российские снайперы заняли самые высокие здания Купянска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Опасность "Томагавков", провалы ВСУ, настоящий виновник ЧП с дронами. Хроника событий на 13:00 13 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

