Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.10.2025 Украина.ру
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, временно закрыты два аэропорта на Кубани. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
2025-10-13T00:35
2025-10-13T00:36
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Херсонской областях, в Крыму, в ЛНР и ДНР.Кроме того, в ДНР, Запорожской и Курской областях объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, в Краснодарском крае.В аэропортах Волгограда и Геленджика на фоне объявления в регионе опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введены временные ограничения на полёты самолётов."Аэропорт Волгограда... Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 23:02 и 23:31 мск.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:35 13.10.2025 (обновлено: 00:36 13.10.2025)
 
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, временно закрыты два аэропорта на Кубани. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Херсонской областях, в Крыму, в ЛНР и ДНР.
Кроме того, в ДНР, Запорожской и Курской областях объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, в Краснодарском крае.
В аэропортах Волгограда и Геленджика на фоне объявления в регионе опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введены временные ограничения на полёты самолётов.
"Аэропорт Волгограда... Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 23:02 и 23:31 мск.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
