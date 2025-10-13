https://ukraina.ru/20251013/ugroza-bpla-aeroport-i-krymskiy-most-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1070003463.html
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, временно закрыты два аэропорта на Кубани. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:35 13.10.2025 (обновлено: 00:36 13.10.2025)
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, временно закрыты два аэропорта на Кубани. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Херсонской областях, в Крыму, в ЛНР и ДНР.
Кроме того, в ДНР, Запорожской и Курской областях объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, в Краснодарском крае.
В аэропортах Волгограда и Геленджика на фоне объявления в регионе опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введены временные ограничения на полёты самолётов.
"Аэропорт Волгограда... Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 23:02 и 23:31 мск.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.