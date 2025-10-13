https://ukraina.ru/20251013/ugroza-bpla-aeroport-i-krymskiy-most-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1070003463.html

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 13.10.2025 Украина.ру

Угроза атак БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, временно закрыты два аэропорта на Кубани. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов

2025-10-13T00:35

2025-10-13T00:35

2025-10-13T00:36

новости

украина.ру

угроза

бпла

всу

донецкая народная республика

луганская народная республика

днр

лнр

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg

Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Запорожской, Херсонской областях, в Крыму, в ЛНР и ДНР.Кроме того, в ДНР, Запорожской и Курской областях объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Самарской, Ульяновской, Тамбовской, Пензенской, Астраханской, Воронежской, Липецкой, Белгородской областях, в Краснодарском крае.В аэропортах Волгограда и Геленджика на фоне объявления в регионе опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) введены временные ограничения на полёты самолётов."Аэропорт Волгограда... Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 23:02 и 23:31 мск.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251012/1069996411.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

днр

лнр

крым

саратовская область

волгоградская область

ростовская область

запорожская область

херсонская область

курская область

самара

ульяновская область

пенза

воронежская область

липецк

белгородская область

краснодарский край

геленджик

аэропорт

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, угроза, бпла, всу, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, лнр, крым, саратовская область, волгоградская область, ростовская область, запорожская область, херсонская область, курская область, самара, ульяновская область, пенза, воронежская область, липецк, белгородская область, краснодарский край, геленджик, аэропорты, аэропорт, росавиация, россия