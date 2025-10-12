https://ukraina.ru/20251012/zapas-prochnosti-vsu-ekspert-o-tom-pochemu-ukraina-ne-vyderzhivaet-davlenie-po-vsey-linii-fronta-1069884963.html

Запас прочности ВСУ: эксперт о том, почему Украина не выдерживает давление по всей линии фронта

Запас прочности ВСУ: эксперт о том, почему Украина не выдерживает давление по всей линии фронта

Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают. Насколько у противника хватит запаса прочности — сложный вопрос, на который никто не сможет дать честный ответ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков

На днях незаметно пало Серебрянское лесничество, за которое шли очень тяжелые бои. Под Купянском для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом, начинается битва за Красный Лиман, сообщил Носков."И группировка войск "Восток", из которой долгое время изымали подразделения, равномерно, по несколько километров в день, двигается паровым катком на запад и сметает долговременную украинскую оборону", — добавил военный эксперт.По его словам, во многом это происходит потому, что основным противником группировки "Восток" являются бригады теробороны ВСУ, которые "слегка армируются сильно потрепанными подразделениями старой закваски".Группировка "Днепр" после периода долгого спокойствия летом "проснулась и продвигается в сложной местности", заявил Носков, отметив, что фронт оживился по всем направлениям. "Давление по всей линии фронта ВСУ не выдерживают", — констатировал он."Насколько хватит у ВСУ запаса прочности? Это сложный вопрос, на который никто не сможет дать честный ответ. По крайней мере, из людей, не обладающих доступом к разведданным", — подытожил военный аналитик.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.Про эскалацию военного конфликта со стороны Запада — в материале "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе".

