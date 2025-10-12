https://ukraina.ru/20251012/skandalistka-merkel-obmanutye-kolumbiytsy-i-pasport-rossii-v-krovi--kto-nas-udivil-na-proshedshey-1069937371.html

Скандалистка Меркель, обманутые колумбийцы и паспорт России в крови. Кто нас удивил на прошедшей неделе

Кто виноват в том, что Европа и Россия не смогли договориться по поводу Украины? Колумбийские наемники, воевавшие в рядах ВСУ, умоляют своего президента помочь им вернуться на родину. Российский паспорт иногда нельзя получить даже ценой пролитой за Россию крови. Мы выбрали для вас интересные заявления и моменты из новостной повестки.

Ангела Меркель, экс-канцлер ГерманииПольша и страны Прибалтики не поддержали стремление остальных членов ЕС к прямым переговорам с Москвой в 2019 году, когда Брюссель выступал за выстраивание диалога с Путиным. Это откровение бывшего германского канцлера, сделанное в интервью венгерскому онлайн-изданию Partizan, переполошило всю западную прессу на прошедшей неделе.Меркель упоминает в интервью Минские соглашения, в заключении которых она участвовала в 2015 году. По её словам, этот документ "привёл к успокоению" в период с 2015 по 2021 год и дал Украине возможность "набраться сил" и "стать другой страной".Однако в июне 2021 года Меркель, по её собственным словам, "почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьёз" и поэтому ей захотелось нового формата, в рамках которого представители ЕС могли бы говорить с президентом России напрямую."Часть стран не поддержала эту идею. В частности, это были страны Прибалтики, но Польша тоже была против", — разоткровенничалась бывший канцлер Германии.По её словам, эти четыре страны "боялись", что у ЕС не будет общей политики в отношении России.Таким образом, Ангела Меркель возложила на Польшу и Прибалтику ответственность за разрыв дипломатических отношений с Россией и, таким образом, косвенно — за военную операцию России на Украине.Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который занимал эту должность в период, о котором говорит Меркель, не остался в долгу и ответил, что экс-канцлер Германии находится в авангарде политиков, которые нанесли наибольший вред Европе за последние сто лет.Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон со своей стороны отметил, что высказывания Меркель вызывают вопросы касательно внешнеполитической линии Германии в период её руководства. Также он заявил, что ответственность за неподдержание Минских соглашений также лежит на Меркель.Европейские страны не любят, когда среди них ищут крайнего. Но Ангела Меркель, скорее всего, тоже лукавит, когда говорит о том, что она выступала за прямой диалог с Путиным,, и что его не получилось выстроить из-за возражений Польши и Прибалтики.Была бы политическая воля, администрация в Брюсселе нашла бы способ надавить на своих строптивых членов. Тем более Германия со своим статусом европейского локомотива точно смогла бы поднять свой голос. С Меркель там считались.Колумбийские наёмники в рядах ВСУНаёмники из Колумбии, отказавшиеся воевать за Украину, обратились к президенту своей страны Густаво Петро с настоятельной просьбой вызволить их с поля боя и вернуть домой. Видеозапись обращения опубликовал журнал Semana."Господин президент Колумбии, пожалуйста, помогите нам через Министерство иностранных дел или сами вмешайтесь. Возьмите на себя ответственность за нас, за наши жизни, потому что мы больше не хотим здесь работать", — говорит на видео один из боевиков.По его словам, двадцать наёмников ранее обратились к украинскому руководству с просьбой освободить их от службы в ВСУ, после чего их удерживали в течение двух дней под арестом, а затем посадили в автобус с обещанием отвезти в Польшу."Они сказали, что отвезут нас в Польшу, но украинцам нельзя верить. Мы не знаем, куда нас везут. Слова украинцев ничего не стоят, они очень лживые", — заявил колумбиец.Также он рассказал, что украинцы обманули его и его сослуживцев, не выплатив обещанные деньги."Украинцы считают колумбийцев людьми второго сорта. Я призываю колумбийских наёмников, которых эксплуатируют как пушечное мясо и которыми руководят корпорации из Майами, немедленно вернуться в страну", — прокомментировал ситуацию президент Колумбии Петро.Однако обратившихся к нему соотечественников родная Колумбия вряд ли скоро увидит. Как предполагает телеграм-канал Mash, авторов данного обращения могли отправить в Африку, где в настоящее время находится около семисот иностранных наёмников, связанных с Вооружёнными силами Украины.Если рассматривать произошедшее через призму чисто человеческого понимания, ясно, что колумбийцев сначала заманили в ряды ВСУ обещаниями хорошего заработка, а потом обокрали и фактически отправили в рабство. Однако на что может рассчитывать иностранный наёмник, отправившись в чужую страну воевать?Для колумбийцев, воевавших в рядах ВСУ, единственным выходом кажется сдача в российский плен. Таким образом, ряды украинской армии покинул уже не один украинец, а многие потом отказались быть обменянными и возвращёнными на родину.Глава Миграционной службы РФ Андрей КикотьК сотрудникам ведомства, которым заведует господин Кикоть, у прессы появились вопросы. Но обо всём по порядку.Боец специальной военной операции из Латвии Нормундса Потаповса, участвовавшего в освобождении Курской области, оставили без российского гражданства и отправили получать документы по регулярной процедуре — сначала РВП, потом ВНЖ, а через пять лет, может быть, и паспорт российского гражданина, сообщает Ura.ru.Мужчина уехал из Латвии ещё в 2010 году из-за несогласия с антироссийской политикой властей, в том числе с закрытием русских школ.Он сначала пожил в странах Европы, а в 2022 году приехал в Россию. Через несколько месяцев Потаповс решил пойти добровольцем на фронт.Службу латвиец начал в миномётной батарее, затем стал оператором беспилотника и дослужился до командира роты огневого поражения. Он принимал участие в боях в Авдеевке, Бахмуте, Часовом Яре, освобождал Курскую область. В ходе боёв получил ранение и контузию. В настоящее время Потаповс проходит лечение в госпитале в Екатеринбурге.Иностранный военный до сих пор не получил гражданства РФ, несмотря на все его заслуги. Потаповс считает несправедливым то, что от него требуют пройти всю регулярную процедуру получения разрешения на временное проживание, прежде чем он сможет претендовать на гражданство.В январе 2024 года вступил в силу указ президента РФ, в соответствии с которым иностранцы, подписавшие контракт на военную службу в период СВО, получат российское гражданство по упрощённому порядку. Подать заявление о приёме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья.Почему этот указ не распространяется на добровольца из Латвии? Может, речь идёт об обыкновенном недоразумении, но хорошо было бы услышать комментарий ведомства.Больше о реакции европейских стран на слова Меркель об украинскому урегулированию в материале Павла Котова "Самый вредный немецкий политик за сто лет". Почему прибалты и поляки взъелись на Меркель

