Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады - 12.10.2025
Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады
Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады - 12.10.2025 Украина.ру
Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады
Наше подразделение, попав под дроновую атаку ВСУ, было вынуждено проскакивать между двумя горящими машинами, но главной задачей было спасение личного состава. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-12T05:10
2025-10-12T05:10
Боец кратко описал один из эпизодов участия в специальной военной операции. "Доехали до точки, выгрузились, выполнили задачу, возвращаемся назад. Вроде бы тишина", — начал боец свой рассказ.Однако ситуация резко изменилась с появлением украинских беспилотников. "Но тут начинается дроновая активность. Кружат очень хорошо, кладут технику", — пояснил "Корсар". БПЛА противника поражали технику, создавая серьёзную угрозу.Выход из-под огня был сопряжён с большим риском. "Выезжаем буквально через огненные ворота. С одной стороны горел "Урал", с другой — "буханка". Между ними проскакиваем", — описал военнослужащий опасный манёвр. В этот критический момент, по его словам, все мысли были о спасении людей. "Мысль одна — как бы не остаться между ними и вывести людей", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.Также о судьбах российских военнослужащих — в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады

05:10 12.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки "Юг" на Артемовском направлении
Боевая работа артиллеристов 3-го армейского корпуса группировки Юг на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Наше подразделение, попав под дроновую атаку ВСУ, было вынуждено проскакивать между двумя горящими машинами, но главной задачей было спасение личного состава. Об этом боец ВС России из Днепропетровска, ополченец первой волны и участник СВО с позывным "Корсар" рассказал в интервью изданию Украина.ру
Боец кратко описал один из эпизодов участия в специальной военной операции. "Доехали до точки, выгрузились, выполнили задачу, возвращаемся назад. Вроде бы тишина", — начал боец свой рассказ.
Однако ситуация резко изменилась с появлением украинских беспилотников. "Но тут начинается дроновая активность. Кружат очень хорошо, кладут технику", — пояснил "Корсар". БПЛА противника поражали технику, создавая серьёзную угрозу.
Выход из-под огня был сопряжён с большим риском. "Выезжаем буквально через огненные ворота. С одной стороны горел "Урал", с другой — "буханка". Между ними проскакиваем", — описал военнослужащий опасный манёвр.
В этот критический момент, по его словам, все мысли были о спасении людей. "Мысль одна — как бы не остаться между ними и вывести людей", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота" на сайте Украина.ру.
Также о судьбах российских военнослужащих в материале о Гаврииле Дорошине с позывным "Тасман": Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский.
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 10:20
Битва генералов. Ситуацию на Покровском фронте контролируют: в РФ - Герасимов, на Украине - Сырский
О ситуации на фронте на западе ДНР изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
