"Европа начинает просыпаться": телеведущий Прокопенко о последствиях выборов в Чехии
Победа оппозиционной партии ANO во главе с экс-премьером Андреем Бабишем на выборах в Чехии свидетельствует о растущей усталости от курса Брюсселя. Этот результат расценивается как позитивный импульс для движения в сторону прочного мира. Об этом документалист и телеведущий Игорь Прокопенко рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о последствиях выборов в Чехии, Прокопенко заявил, что победа партии ANO говорит о важных тенденциях. "Победа оппозиционной партии ANO в Чехии говорит о том, что чехи в частности и население Европы в целом устали от вакханалии, которая сегодня происходит у них дома", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что успех партии Бабиша является огромной победой, достигнутой в сложных условиях. Это произошло, по словам Прокопенко, "в условиях мощного пропагандистского давления со стороны Брюсселя и Вашингтона".
"Это хороший "симптом", положительный импульс, позитивное движение в сторону прочного европейского мира", — дал свою оценку документалист.
Прокопенко уверен, что эта победа свидетельствует о начале изменений в сознании европейцев. "Это говорит о том, что Европа начинает потихоньку просыпаться и смотреть на окружающий мир более трезвым взглядом", — заключил собеседник издания.
