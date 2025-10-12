https://ukraina.ru/20251012/amerika-s-otkatami-prodaet-oruzhie-nato-vydrin-pro-korruptsionnuyu-karusel-zapada-i-vlastey-ukrainy-1069795867.html

"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины

Продолжительность конфликта на Украине напрямую связана с гигантскими коррупционными схемами, в которые вовлечены западные и украинские элиты, измеряющие свои доходы миллиардами и готовые стоять за это годами. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

На вопрос журналиста, как его подход к пониманию коррупции связан с актуальными событиями, Выдрин ответил: "Напрямую!". По его словам, исходя из этого подхода можно прогнозировать длительность военного конфликта "на украинском поле боя"."Западные элиты и обслуживающая их украинская верхушка создали беспрецедентную в истории коррупционную карусель", — заявил политолог. Он добавил, что истоки этой практики уходят в религиозную торговлю индульгенциями, но сегодня схема работает в глобальных масштабах. "Америка с откатами продает НАТО (то есть самой себе) оружие и услуги. Альянс с откатами передает и продает их Украине. Последняя часть поступлений продает с откатами третьим странам…", — описал схему эксперт.Выдрин подчеркнул, что доходы от таких схем выросли с миллионов до миллиардов, а в будущем будут измеряться триллионами. "Ясно, что американская, европейская, украинская верхушки будут стоять за это до конца. Годами", — спрогнозировал он. Таким образом, для Запада война стала инструментом обогащения, что и определяет их заинтересованность в ее продолжении, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, чем закончатся угрозы Запада в адрес России — в материале "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.

