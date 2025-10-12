"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины - 12.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251012/amerika-s-otkatami-prodaet-oruzhie-nato-vydrin-pro-korruptsionnuyu-karusel-zapada-i-vlastey-ukrainy-1069795867.html
"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины
"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины - 12.10.2025 Украина.ру
"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины
Продолжительность конфликта на Украине напрямую связана с гигантскими коррупционными схемами, в которые вовлечены западные и украинские элиты, измеряющие свои доходы миллиардами и готовые стоять за это годами. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-12T04:50
2025-10-12T04:50
новости
запад
украина
россия
дмитрий выдрин
украина.ру
нато
оружие
коррупция
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064694279_0:307:854:787_1920x0_80_0_0_92c798bb3d248256077f9b402069ba8c.jpg
На вопрос журналиста, как его подход к пониманию коррупции связан с актуальными событиями, Выдрин ответил: "Напрямую!". По его словам, исходя из этого подхода можно прогнозировать длительность военного конфликта "на украинском поле боя"."Западные элиты и обслуживающая их украинская верхушка создали беспрецедентную в истории коррупционную карусель", — заявил политолог. Он добавил, что истоки этой практики уходят в религиозную торговлю индульгенциями, но сегодня схема работает в глобальных масштабах. "Америка с откатами продает НАТО (то есть самой себе) оружие и услуги. Альянс с откатами передает и продает их Украине. Последняя часть поступлений продает с откатами третьим странам…", — описал схему эксперт.Выдрин подчеркнул, что доходы от таких схем выросли с миллионов до миллиардов, а в будущем будут измеряться триллионами. "Ясно, что американская, европейская, украинская верхушки будут стоять за это до конца. Годами", — спрогнозировал он. Таким образом, для Запада война стала инструментом обогащения, что и определяет их заинтересованность в ее продолжении, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, чем закончатся угрозы Запада в адрес России — в материале "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/i-khochetsya-i-koletsya-medalka-dlya-trampa-za-mir-mozhet-dorogo-oboytis-miru-1069777578.html
запад
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064694279_0:421:853:1061_1920x0_80_0_0_50a06dcea7e68b66ebd11de8c343d2fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, россия, дмитрий выдрин, украина.ру, нато, оружие, коррупция, деньги, киевский режим, власти украины, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Запад, Украина, Россия, Дмитрий Выдрин, Украина.ру, НАТО, оружие, коррупция, деньги, киевский режим, власти Украины, эксперты, аналитики, Аналитика

"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины

04:50 12.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Продолжительность конфликта на Украине напрямую связана с гигантскими коррупционными схемами, в которые вовлечены западные и украинские элиты, измеряющие свои доходы миллиардами и готовые стоять за это годами. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
На вопрос журналиста, как его подход к пониманию коррупции связан с актуальными событиями, Выдрин ответил: "Напрямую!". По его словам, исходя из этого подхода можно прогнозировать длительность военного конфликта "на украинском поле боя".
"Западные элиты и обслуживающая их украинская верхушка создали беспрецедентную в истории коррупционную карусель", — заявил политолог. Он добавил, что истоки этой практики уходят в религиозную торговлю индульгенциями, но сегодня схема работает в глобальных масштабах.
"Америка с откатами продает НАТО (то есть самой себе) оружие и услуги. Альянс с откатами передает и продает их Украине. Последняя часть поступлений продает с откатами третьим странам…", — описал схему эксперт.
Выдрин подчеркнул, что доходы от таких схем выросли с миллионов до миллиардов, а в будущем будут измеряться триллионами. "Ясно, что американская, европейская, украинская верхушки будут стоять за это до конца. Годами", — спрогнозировал он.
Таким образом, для Запада война стала инструментом обогащения, что и определяет их заинтересованность в ее продолжении, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, чем закончатся угрозы Запада в адрес России — в материале "Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
8 октября, 05:15
И хочется, и колется: медалька для Трампа за мир может дорого обойтись мируПоставка Украине ракет Tomahawk стала бы серьезным витком эскалации, но это не сможет поменять положение дел на фронте. Так Дмитрий Песков охарактеризовал позицию Кремля в ответ на заявления Трампа о готовности передать Украине дальнобойное оружие
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападУкраинаРоссияДмитрий ВыдринУкраина.руНАТОоружиекоррупцияденьгикиевский режимвласти УкраиныэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко
05:40Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске
05:30"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"
05:20"Икона спасла 20 бойцов": ополченец "Корсар" о вере и неразорвавшейся мине в блиндаже под Славянском
05:10Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады
05:00"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО
04:50"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины
04:40Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак
04:30Запас прочности ВСУ: эксперт о том, почему Украина не выдерживает давление по всей линии фронта
04:20"Если Закарпатье выступит, Будапешту придется его поддержать": Ищенко о ситуации с венграми на Украине
04:15"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения
04:10"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске
04:00"Европа начинает просыпаться": телеведущий Прокопенко о последствиях выборов в Чехии
19:17"Духа нет у вас быть свободными". Что имеют в виду под "свободой" фашистские идеологи Украины и Запада
19:00Разговор Зеленского и Трампа: угроза России или Китаю? Итоги 11 октября
18:09Украинские дроны атаковали жилые кварталы Горловки в ДНР
18:08ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях. Сводка за 11 октября
18:06Украинские дроноводы часто не жалеют целую кассету ФАБов с УМПК и вот почему
17:55Трамп и Зеленский обсудили поставки ракет "Томагавк" для Украины - Axios
17:46Губернаторы российского приграничья сообщают о новых жертвах среди мирного населения
Лента новостейМолния