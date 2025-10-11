"Нобель переворачивается в гробу": в Венесуэле прокомментировали присуждение премии мира - 11.10.2025 Украина.ру
"Нобель переворачивается в гробу": в Венесуэле прокомментировали присуждение премии мира
Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо, выступавшей за силовое свержение власти и интервенцию США, является "контрольным выстрелом" для этого международного приза. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес Прието, 11 октября передаёт РИА Новости
"Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо оказалось контрольным выстрелом, окончательно убившим этот международный приз... присудили весьма блеклой фигуре в политической истории Венесуэлы, которая в последние годы в своих публичных и известных выступлениях выступала за применение силы для свержения законного президента Николаса Мадуро, а также за военные интервенции в страну", — сказал Хименес, возглавляющий партию "Народное избирательное движение".По его словам, Мачадо в своей политике "делала ставку на насилие", а её наследием стали "десятки и десятки погибших венесуэльцев"."Она унижала венесуэльских мигрантов и аплодировала стигматизации и нападениям на них со стороны госдепартамента США. Всё это - лишь часть досье госпожи Мачадо, благодаря которому она стала достойной этой крайне спорной и дискредитированной награды. Альфред Нобель, должно быть, переворачивается в гробу!" — заключил Хименес.10 октября Нобелевский комитет в Осло объявил о присуждении Мачадо премии мира 2025 года с формулировкой "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".Подробнее о Мачадо, которая представляет прозападную венесуэльскую оппозицию и ведёт ожесточённую политическую борьбу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, опираясь на финансовую и информационную поддержку Европейского союза и США, в публикации Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали Нобелевку.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
02:47 11.10.2025
 
© AP / Matias Delacroix
- РИА Новости, 1920, 11.10.2025
© AP / Matias Delacroix
Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо, выступавшей за силовое свержение власти и интервенцию США, является "контрольным выстрелом" для этого международного приза. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хильберто Хименес Прието, 11 октября передаёт РИА Новости
"Присуждение Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо оказалось контрольным выстрелом, окончательно убившим этот международный приз... присудили весьма блеклой фигуре в политической истории Венесуэлы, которая в последние годы в своих публичных и известных выступлениях выступала за применение силы для свержения законного президента Николаса Мадуро, а также за военные интервенции в страну", — сказал Хименес, возглавляющий партию "Народное избирательное движение".
По его словам, Мачадо в своей политике "делала ставку на насилие", а её наследием стали "десятки и десятки погибших венесуэльцев".
"Она унижала венесуэльских мигрантов и аплодировала стигматизации и нападениям на них со стороны госдепартамента США. Всё это - лишь часть досье госпожи Мачадо, благодаря которому она стала достойной этой крайне спорной и дискредитированной награды. Альфред Нобель, должно быть, переворачивается в гробу!" — заключил Хименес.
10 октября Нобелевский комитет в Осло объявил о присуждении Мачадо премии мира 2025 года с формулировкой "за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".
Подробнее о Мачадо, которая представляет прозападную венесуэльскую оппозицию и ведёт ожесточённую политическую борьбу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, опираясь на финансовую и информационную поддержку Европейского союза и США, в публикации Премия мира за призывы к войне. Трампу все-таки дали Нобелевку.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Вчера, 17:51
Цена признания: чем Мадуро пытался "купить" ВашингтонВенесуэла выступила с предложением передать США природные государства в обмен на смягчение политики. Однако Вашингтон ответил жестким отказом. Об этом 10 октября сообщила газета The New York Times
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
