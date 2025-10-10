Угроза БПЛА, аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу - 10.10.2025 Украина.ру
Угроза БПЛА, аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу
Угроза БПЛА, аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу - 10.10.2025 Украина.ру
Угроза БПЛА, аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, временно перекрыто движение по Крымскому мосту и закрыт аэропорт на Кубани. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской областях.Кроме того, в Белгородской области объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Костромской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Запорожской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму, в ЛНР и ДНР.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто с 3:29 мскВ аэропорту Краснодара на фоне объявления в регионе опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с вечера продолжают действовать временные ограничения на полёты самолётов."Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 22:23 мск.Ранее мы писали о гуманитарной помощи, которую Сербия предоставила для наиболее незащищённых слоёв населения Курской области, пострадавших от преступных действий киевского режима. Подробнее в публикации Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Угроза БПЛА, аэропорт и Крымский мост. Сводка по регионам России к этому часу

04:05 10.10.2025
 
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, временно перекрыто движение по Крымскому мосту и закрыт аэропорт на Кубани. Публикуем сводку опасности по регионам, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Ростовской, Белгородской, Курской, Брянской областях.
Кроме того, в Белгородской области объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Костромской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской, Запорожской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Крыму, в ЛНР и ДНР.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется, следите за обстановкой.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто с 3:29 мск
В аэропорту Краснодара на фоне объявления в регионе опасности атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с вечера продолжают действовать временные ограничения на полёты самолётов.
"Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 22:23 мск.
Ранее мы писали о гуманитарной помощи, которую Сербия предоставила для наиболее незащищённых слоёв населения Курской области, пострадавших от преступных действий киевского режима. Подробнее в публикации Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния