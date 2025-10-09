Трамп высказался о мире между Россией и Украиной - 09.10.2025 Украина.ру
Трамп высказался о мире между Россией и Украиной
Трамп высказался о мире между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сказал 8 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме
"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", - сказал Трамп.Он также добавил, что "мы урегулируем это".Напомним, 6 октября Трамп сообщил о том, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. При этом он отметил, что ему потребуются гарантии относительно их дальнейшего использования, так как он не хочет эскалации конфликта на Украине.Ранее, 5 октября, Владимир Путин заявил, что возможная передача ВСУ ракет "Томагавк" разрушит те положительные тенденции, которые сформировались в отношениях России и США.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Трамп высказался о мире между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Об этом он сказал 8 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме
"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", - сказал Трамп.
Он также добавил, что "мы урегулируем это".
Напомним, 6 октября Трамп сообщил о том, что фактически принял решение по поставкам Украине ракет Tomahawk, но не объяснил, в чем оно заключается. При этом он отметил, что ему потребуются гарантии относительно их дальнейшего использования, так как он не хочет эскалации конфликта на Украине.
Ранее, 5 октября, Владимир Путин заявил, что возможная передача ВСУ ракет "Томагавк" разрушит те положительные тенденции, которые сформировались в отношениях России и США.
Поставки президентом США Дональдом Трампом американского оружия неонацистам из Украины напоминает, с одной стороны, детские шуточки из разряда "хочу дам, хочу не дам, а если дам, то потом и не вам".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
