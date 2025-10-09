https://ukraina.ru/20251009/tramp-optimistichno-vyskazalsya-naschet-uregulirovaniya-ukrainskogo-konflikta-1069843303.html

Трамп оптимистично высказался насчет урегулирования украинского конфликта

Трамп оптимистично высказался насчет урегулирования украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что верит в урегулирование между Россией и Украиной

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089727_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_217b6e71d290afe5d69a006970cc39e5.jpg

"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", - заверил Трамп.Примечательно, что он упомянул украинский конфликт в контексте своих рассуждений о возможности получения Нобелевской премии мира.Трамп не раз давал понять, что хочет быть номинированным на Нобелевскую премию мира. По его словам, никто в истории не урегулировал так много конфликтов. Однако он предположил, что ему могут найти причину не давать премию.Подробности о сложностях на пути к премии - в материале СБУ штурмует Почаевскую лавру, Верховная Рада против Нобелевской премии для Трампа. Итоги 8 октября на сайте Украина.ру.

