Трамп оптимистично высказался насчет урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что верит в урегулирование между Россией и Украиной
"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", - заверил Трамп.
Примечательно, что он упомянул украинский конфликт в контексте своих рассуждений о возможности получения Нобелевской премии мира.
"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой (конфликт в секторе Газа)",— добавил президент США.
Трамп не раз давал понять, что хочет быть номинированным на Нобелевскую премию мира. По его словам, никто в истории не урегулировал так много конфликтов. Однако он предположил, что ему могут найти причину не давать премию.