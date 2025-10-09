Трамп оптимистично высказался насчет урегулирования украинского конфликта - 09.10.2025 Украина.ру
Трамп оптимистично высказался насчет урегулирования украинского конфликта
Трамп оптимистично высказался насчет урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что верит в урегулирование между Россией и Украиной
2025-10-09T08:50
"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", - заверил Трамп.Примечательно, что он упомянул украинский конфликт в контексте своих рассуждений о возможности получения Нобелевской премии мира.Трамп не раз давал понять, что хочет быть номинированным на Нобелевскую премию мира. По его словам, никто в истории не урегулировал так много конфликтов. Однако он предположил, что ему могут найти причину не давать премию.Подробности о сложностях на пути к премии - в материале СБУ штурмует Почаевскую лавру, Верховная Рада против Нобелевской премии для Трампа. Итоги 8 октября на сайте Украина.ру.
Трамп оптимистично высказался насчет урегулирования украинского конфликта

© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что верит в урегулирование между Россией и Украиной
"Думаю, все закончится тем, что мы урегулируем ситуацию между Россией и Украиной", - заверил Трамп.
Примечательно, что он упомянул украинский конфликт в контексте своих рассуждений о возможности получения Нобелевской премии мира.
"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой (конфликт в секторе Газа)",— добавил президент США.
Трамп не раз давал понять, что хочет быть номинированным на Нобелевскую премию мира. По его словам, никто в истории не урегулировал так много конфликтов. Однако он предположил, что ему могут найти причину не давать премию.
Подробности о сложностях на пути к премии - в материале СБУ штурмует Почаевскую лавру, Верховная Рада против Нобелевской премии для Трампа. Итоги 8 октября на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
