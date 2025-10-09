https://ukraina.ru/20251009/terroristicheskie-provokatsii-v-ssha-dlya-ocherneniya-rossii-ischenko-o-podlykh-skhemakh-zapada-1069841608.html
Террористические провокации в США для очернения России: Ищенко о подлых схемах Запада
Террористические провокации в США для очернения России: Ищенко о подлых схемах Запада
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
01:01 – Отправка "Томагавков" как прямая конфронтация с США.02:07 – Как остановить процесс украинизации? 07:23 – О проблеме радикализации в России.11:43 – Вероятность боевых действий в Приднестровье.12:33 – Риски войны со странами ЕС.20:17 – Могла ли Российская Империя избежать участия в Первой мировой? 24:18 – Медленное развитие ВПК стран Запада.33:24 – Линия Субтельного: как делится Украина? 43:58 – Про День независимости на Украине.47:09 – О программах компенсации потери жилья на Украине.52:36 – Вероятность террористических провокаций в США.56:33 – Борьба Трампа с либеральным глобализмом. 59:20 – Ценностные проекты на основе православия.* В материале упоминается Международное движение сатанистов, запрещённое в России.
Террористические провокации в США для очернения России: Ищенко о подлых схемах Запада
01:01 – Отправка "Томагавков" как прямая конфронтация с США.
02:07 – Как остановить процесс украинизации?
07:23 – О проблеме радикализации в России.
11:43 – Вероятность боевых действий в Приднестровье.
12:33 – Риски войны со странами ЕС.
20:17 – Могла ли Российская Империя избежать участия в Первой мировой?
24:18 – Медленное развитие ВПК стран Запада.
33:24 – Линия Субтельного: как делится Украина?
43:58 – Про День независимости на Украине.
47:09 – О программах компенсации потери жилья на Украине.
52:36 – Вероятность террористических провокаций в США.
56:33 – Борьба Трампа с либеральным глобализмом.
59:20 – Ценностные проекты на основе православия.
* В материале упоминается Международное движение сатанистов, запрещённое в России.