https://ukraina.ru/20251009/gadanie-po-lunke-illyuzornee-chem-po-kofeynoy-gusche-politolog-vydrin--o-kachelyakh-trampa-1069793897.html

"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа

"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа - 09.10.2025 Украина.ру

"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа

Противоречивые заявления Трампа о России не стоит пытаться понять логически, поскольку он ведет внутренний монолог с самим собой, а его мышление подобно гаданию по лунке на поле для гольфа. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-10-09T04:50

2025-10-09T04:50

2025-10-09T04:50

новости

россия

сша

украина

дональд трамп

дмитрий выдрин

владимир путин

украина.ру

внешняя политика

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:72:1073:675_1920x0_80_0_0_5826b1f5f70024e0102b1867617b5d7a.jpg

Комментируя резкие перемены в высказываниях президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине, Выдрин предложил не искать в них четкой логики. "Никак. Мы все равно не поймём, и не надо", — заявил эксперт.Политолог провел параллель с переводом своей книги на английский, где столкнулся с разным пониманием иронии. "У нас шутка — элемент диалога, способ рассмешить другого. У них — элемент монолога, способ рассмешить себя", — пояснил он. По его словам, Трамп ведет диалог с самим собой, тешась то одними, то другими представлениями. "Такой себе "человек дождя"", — добавил Выдрин.Он также сравнил подходы к стратегии Трампа и Путина, используя спортивные метафоры. "Наш лидер по любимому спорту, да и по жизни — единоборец. Он смотрит на противника, оценивает его, продумывает комбинации победного броска. А Трамп смотрит в лунку", — заявил политолог. Выдрин иронично указал, что такое "гадание по лунке еще иллюзорнее, чем по кофейной гуще".Несмотря на это, эксперт уверен, что непредсказуемость мышления американского политика не лишает мир критериев для оценки ситуации. "На их "лунку" мы всегда можем ответить нашим "котлованом"", — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251008/i-khochetsya-i-koletsya-medalka-dlya-trampa-za-mir-mozhet-dorogo-oboytis-miru-1069777578.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий выдрин, владимир путин, украина.ру, внешняя политика, политика, международные отношения, международная политика, главные новости, аналитики, аналитика, эксперты