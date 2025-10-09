"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/gadanie-po-lunke-illyuzornee-chem-po-kofeynoy-gusche-politolog-vydrin--o-kachelyakh-trampa-1069793897.html
"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа
"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа - 09.10.2025 Украина.ру
"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа
Противоречивые заявления Трампа о России не стоит пытаться понять логически, поскольку он ведет внутренний монолог с самим собой, а его мышление подобно гаданию по лунке на поле для гольфа. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-09T04:50
2025-10-09T04:50
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
дмитрий выдрин
владимир путин
украина.ру
внешняя политика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:72:1073:675_1920x0_80_0_0_5826b1f5f70024e0102b1867617b5d7a.jpg
Комментируя резкие перемены в высказываниях президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине, Выдрин предложил не искать в них четкой логики. "Никак. Мы все равно не поймём, и не надо", — заявил эксперт.Политолог провел параллель с переводом своей книги на английский, где столкнулся с разным пониманием иронии. "У нас шутка — элемент диалога, способ рассмешить другого. У них — элемент монолога, способ рассмешить себя", — пояснил он. По его словам, Трамп ведет диалог с самим собой, тешась то одними, то другими представлениями. "Такой себе "человек дождя"", — добавил Выдрин.Он также сравнил подходы к стратегии Трампа и Путина, используя спортивные метафоры. "Наш лидер по любимому спорту, да и по жизни — единоборец. Он смотрит на противника, оценивает его, продумывает комбинации победного броска. А Трамп смотрит в лунку", — заявил политолог. Выдрин иронично указал, что такое "гадание по лунке еще иллюзорнее, чем по кофейной гуще".Несмотря на это, эксперт уверен, что непредсказуемость мышления американского политика не лишает мир критериев для оценки ситуации. "На их "лунку" мы всегда можем ответить нашим "котлованом"", — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251008/i-khochetsya-i-koletsya-medalka-dlya-trampa-za-mir-mozhet-dorogo-oboytis-miru-1069777578.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1d/1063487501_0:0:1073:804_1920x0_80_0_0_f39568086efe52fe60b01573c090c61e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий выдрин, владимир путин, украина.ру, внешняя политика, политика, международные отношения, международная политика, главные новости, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Выдрин, Владимир Путин, Украина.ру, внешняя политика, политика, международные отношения, Международная политика, Главные новости, аналитики, Аналитика, эксперты

"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа

04:50 09.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Противоречивые заявления Трампа о России не стоит пытаться понять логически, поскольку он ведет внутренний монолог с самим собой, а его мышление подобно гаданию по лунке на поле для гольфа. Об этом известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя резкие перемены в высказываниях президента США Дональда Трампа о России и ее лидере Владимире Путине, Выдрин предложил не искать в них четкой логики. "Никак. Мы все равно не поймём, и не надо", — заявил эксперт.
Политолог провел параллель с переводом своей книги на английский, где столкнулся с разным пониманием иронии. "У нас шутка — элемент диалога, способ рассмешить другого. У них — элемент монолога, способ рассмешить себя", — пояснил он.
По его словам, Трамп ведет диалог с самим собой, тешась то одними, то другими представлениями. "Такой себе "человек дождя"", — добавил Выдрин.
Он также сравнил подходы к стратегии Трампа и Путина, используя спортивные метафоры. "Наш лидер по любимому спорту, да и по жизни — единоборец. Он смотрит на противника, оценивает его, продумывает комбинации победного броска. А Трамп смотрит в лунку", — заявил политолог. Выдрин иронично указал, что такое "гадание по лунке еще иллюзорнее, чем по кофейной гуще".
Несмотря на это, эксперт уверен, что непредсказуемость мышления американского политика не лишает мир критериев для оценки ситуации. "На их "лунку" мы всегда можем ответить нашим "котлованом"", — иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики в интервью: "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Вчера, 05:15
И хочется, и колется: медалька для Трампа за мир может дорого обойтись мируПоставка Украине ракет Tomahawk стала бы серьезным витком эскалации, но это не сможет поменять положение дел на фронте. Так Дмитрий Песков охарактеризовал позицию Кремля в ответ на заявления Трампа о готовности передать Украине дальнобойное оружие
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДмитрий ВыдринВладимир ПутинУкраина.рувнешняя политикаполитикамеждународные отношенияМеждународная политикаГлавные новостианалитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Сорвал большое наступление ВСУ": ополченец рассказал, как использовал таксистов для дезинформации
05:40Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину
05:30Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
05:20Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
05:10Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
05:00Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО
04:50"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа
04:40"Вы кроете, а всё не туда": ополченец рассказал, как двумя залпами "Града" разбили бригаду ВСУ
04:36Закрыть морские ворота! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Балаганный Петрушка перевешивает интересы народных масс": Выдрин о ситуации на Украине
04:20Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
04:10"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов
04:03Трамп пройдёт плановый медосмотр
04:00"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка
03:49"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов
03:30Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта
03:01ХАМАС подтверждает достижение соглашения с Израилем, но требует гарантий
02:42Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы плана по урегулированию
02:20Пашиняну грозит импичмент? Депутаты почти набрали голоса
01:56Трамп высказался о мире между Россией и Украиной
Лента новостейМолния