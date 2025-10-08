Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/sud-rassmotrit-delo-deputata-ternopolskoy-oblasti-pomogavshego-uklonistam-1069821972.html
Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам
Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам - 08.10.2025 Украина.ру
Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам
На Украине будут судить депутата из Тернопольской области, который помогал уклоняющимся от мобилизации сниматься с воинского учета. Об этом 8 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
2025-10-08T17:49
2025-10-08T17:49
новости
тернопольская область
украина
россия
гбр
вооруженные силы украины
украина.ру
западная украина
уклонисты
мобилизация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069821532_0:203:1200:878_1920x0_80_0_0_2623badb544c13592ee242fc7eb0bc03.jpg
ГБР разоблачила депутата одной из территориальных общин Тернопольской области "организовавшего схему незаконного снятия мужчин с военного учета из-за фальсификации медицинских документов". Депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации (уклонистов). Он обещал договориться с работниками территориального центра комплектования (ТЦК - переименованный военкомат) для предоставления сфальсифицированных документов. "В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен выдавать липовые медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.Депутата задержали с поличным в июне во время получения от одного из клиентов части денег - $4,5 тыс.Ранее Офицер ВСУ рассказал о расценках выкупа мобилизованных: видео Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
тернопольская область
украина
россия
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069821532_0:91:1200:991_1920x0_80_0_0_c349e799560b49646604d4f4c34b4f10.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, тернопольская область, украина, россия, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, западная украина, уклонисты, мобилизация на украине, мобилизация 2025, сво, всу, тцк, коррупция, новости украины, ситуация на украине
Новости, Тернопольская область, Украина, Россия, ГБР, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Западная Украина, уклонисты, мобилизация на Украине, мобилизация 2025, СВО, ВСУ, ТЦК, коррупция, Новости Украины, ситуация на Украине

Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам

17:49 08.10.2025
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : ГБР Украины
Читать в
ДзенTelegram
На Украине будут судить депутата из Тернопольской области, который помогал уклоняющимся от мобилизации сниматься с воинского учета. Об этом 8 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
ГБР разоблачила депутата одной из территориальных общин Тернопольской области "организовавшего схему незаконного снятия мужчин с военного учета из-за фальсификации медицинских документов".
Депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации (уклонистов). Он обещал договориться с работниками территориального центра комплектования (ТЦК - переименованный военкомат) для предоставления сфальсифицированных документов.
"В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен выдавать липовые медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Депутата задержали с поличным в июне во время получения от одного из клиентов части денег - $4,5 тыс.
Ранее Офицер ВСУ рассказал о расценках выкупа мобилизованных: видео
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиТернопольская областьУкраинаРоссияГБРВооруженные силы УкраиныУкраина.руЗападная Украинауклонистымобилизация на Украинемобилизация 2025СВОВСУТЦКкоррупцияНовости Украиныситуация на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Киевский ТЦК призывает защищать людоловов
18:57Начинается государственный визит Владимира Путина в Республику Таджикистан
18:47В Почаевской лавре неизвестные пытались захватить Экономический корпус обители
18:47На северном охвате Красноармейска наши бойцы закрепились в селе Родинское, сообщает Анатолий Радов
18:42В Почаевской лавре СБУ и полиция проводят обыски, сообщает УПЦ
18:29Запад наплодил бездарных форумов по Украине, ЕС снова взялся за российскую нефть. Новости к 18.30
18:24Военный эксперт Владимир Носков: ВСУ постараются сдать Северск в Донбассе, чтобы удержать Красный Лиман
18:22Херсонский областной суд вынес приговор наёмнику из страны ОДКБ, воевавшему против России
18:10В Николаевской области сотрудник исправительной колонии подрабатывал наркокурьером
17:54ВС РФ атаковали второй объект ДТЭК за сутки
17:49Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам
17:30Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР
17:24Макрон подвел Украину. Что ждет Францию в ближайшие дни
17:24Стало известно, что горит в Сумах в результате ударов ВС РФ
17:14Российские штурмовики вошли в Золотой Колодезь
17:09Не оправдал ожиданий Порошенко*: почему Байден просил ЦРУ засекретить информацию о визите в Киев
16:50На Краснолиманском направлении продолжаются бои за Ямполь
16:47Василий Стоякин рассказал, запретят ли майонез в России
16:46Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв
16:34В Раде не набралось достаточно желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Лента новостейМолния