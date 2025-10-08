https://ukraina.ru/20251008/sud-rassmotrit-delo-deputata-ternopolskoy-oblasti-pomogavshego-uklonistam-1069821972.html
Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам
На Украине будут судить депутата из Тернопольской области, который помогал уклоняющимся от мобилизации сниматься с воинского учета. Об этом 8 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.
2025-10-08T17:49
ГБР разоблачила депутата одной из территориальных общин Тернопольской области "организовавшего схему незаконного снятия мужчин с военного учета из-за фальсификации медицинских документов".
Депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации (уклонистов). Он обещал договориться с работниками территориального центра комплектования (ТЦК - переименованный военкомат) для предоставления сфальсифицированных документов.
"В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен выдавать липовые медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Депутата задержали с поличным в июне во время получения от одного из клиентов части денег - $4,5 тыс.
