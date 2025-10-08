https://ukraina.ru/20251008/sud-rassmotrit-delo-deputata-ternopolskoy-oblasti-pomogavshego-uklonistam-1069821972.html

Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам

Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам - 08.10.2025 Украина.ру

Суд рассмотрит дело депутата Тернопольской области, помогавшего уклонистам

На Украине будут судить депутата из Тернопольской области, который помогал уклоняющимся от мобилизации сниматься с воинского учета. Об этом 8 октября сообщило Государственно бюро расследований Украины.

2025-10-08T17:49

2025-10-08T17:49

2025-10-08T17:49

новости

тернопольская область

украина

россия

гбр

вооруженные силы украины

украина.ру

западная украина

уклонисты

мобилизация на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069821532_0:203:1200:878_1920x0_80_0_0_2623badb544c13592ee242fc7eb0bc03.jpg

ГБР разоблачила депутата одной из территориальных общин Тернопольской области "организовавшего схему незаконного снятия мужчин с военного учета из-за фальсификации медицинских документов". Депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации (уклонистов). Он обещал договориться с работниками территориального центра комплектования (ТЦК - переименованный военкомат) для предоставления сфальсифицированных документов. "В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен выдавать липовые медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета. Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США", - сказано в официальном сообщении.Депутата задержали с поличным в июне во время получения от одного из клиентов части денег - $4,5 тыс.Ранее Офицер ВСУ рассказал о расценках выкупа мобилизованных: видео Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

тернопольская область

украина

россия

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, тернопольская область, украина, россия, гбр, вооруженные силы украины, украина.ру, западная украина, уклонисты, мобилизация на украине, мобилизация 2025, сво, всу, тцк, коррупция, новости украины, ситуация на украине