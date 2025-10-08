Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/pyat-voprosov-trampu-pushkov-prokommentiroval-ideyu-o-peredache-ukraine-raket-tomahawk-1069782494.html
Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk
Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk - 08.10.2025 Украина.ру
Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk
Идея передать Киеву ракеты Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и ещё большей ожесточённости, выход из которой найти будет ещё сложнее. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале
2025-10-08T02:59
2025-10-08T02:59
новости
украина.ру
россия
алексей пушков
сша
дональд трамп
украина
вооруженные силы украины
ракеты
дальнобойные ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043850022_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_af7be2c5145bb414798d1df72c2c79f9.jpg
Пушков отметил, что вопрос о Томагавках обсуждается и в США, и в Европе, и, естественно, в России."Однако на Западе публично обсуждается в основном само по себе политическое решение — давать или не давать, но не те вопросы, которые на деле должны обсуждаться, и не последствия таких поставок (если они будут). А напрасно, так как к Томагавкам есть очень серьезные, я бы сказал, критические вопросы", — подчеркнул сенатор, отметив, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты, и это первый вопрос."Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие предполагаемые цели будут поражать эти ракеты с дальностью 2500 километров? В-четвертых, какое число "Томагавков" намерены США продать Европе для Украины?" — добавил Пушков."Пока решение предоставить Украине "Томагавки" выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?" — подытожил сенатор.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "вроде как принял решение" по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, однако хотел бы понять, "что они с ними сделают".Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине против России без прямого участия американских военнослужащих невозможно.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251007/ya-vrode-kak-prinyal-reshenie-ukraina-vse-blizhe-k-polucheniyu-raket-tomahawk-1069747551.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/16/1043850022_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75a86fbe1d17460d17a4741961ab6405.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, алексей пушков, сша, дональд трамп, украина, вооруженные силы украины, ракеты, дальнобойные ракеты, военная помощь украине, "томагавк", сво
Новости, Украина.ру, Россия, Алексей Пушков, США, Дональд Трамп, Украина, Вооруженные силы Украины, ракеты, дальнобойные ракеты, военная помощь Украине, "Томагавк", СВО

Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk

02:59 08.10.2025
 
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
Читать в
ДзенTelegram
Идея передать Киеву ракеты Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и ещё большей ожесточённости, выход из которой найти будет ещё сложнее. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале
Пушков отметил, что вопрос о Томагавках обсуждается и в США, и в Европе, и, естественно, в России.
"Однако на Западе публично обсуждается в основном само по себе политическое решение — давать или не давать, но не те вопросы, которые на деле должны обсуждаться, и не последствия таких поставок (если они будут). А напрасно, так как к Томагавкам есть очень серьезные, я бы сказал, критические вопросы", — подчеркнул сенатор, отметив, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты, и это первый вопрос.
"Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие предполагаемые цели будут поражать эти ракеты с дальностью 2500 километров? В-четвертых, какое число "Томагавков" намерены США продать Европе для Украины?" — добавил Пушков.
"И, наконец, чего Трамп рассчитывает добиться, если в итоге примет такое решение?"
"Пока решение предоставить Украине "Томагавки" выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?" — подытожил сенатор.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "вроде как принял решение" по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, однако хотел бы понять, "что они с ними сделают".
Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине против России без прямого участия американских военнослужащих невозможно.
- РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Вчера, 13:39
"Я вроде как принял решение". Как Трамп приготовился размахивать перед Путиным Tomahawk`омДональд Трамп очередным своим заявлением еще больше всех запутал: так передадут ли США ракеты Tomahawk ("Томагавк") Украине или же нет? Ответить на этот вопрос, впрочем, можно уже сейчас – передадут
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияАлексей ПушковСШАДональд ТрампУкраинаВооруженные силы Украиныракетыдальнобойные ракетывоенная помощь Украине"Томагавк"СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:06Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области, сообщает оперштаб
02:59Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk
02:27При ракетном обстреле Белгородской области пострадал ребёнок
01:58В Киеве захотели сделать Крым непригодным для жизни
01:33Телеграм-канал "Украина.ру" подвёл итоги 7 октября
01:11Наступаем и расширяем зону контроля. Фронтовая сводка за 7 октября от канала "Дневник Десантника"
00:53На Украине фиксируется рекорд по "временным" побегам с фронта
00:30"Красный уровень" и закрытые аэропорты. Сводка угроз БПЛА по регионам России к этому часу
00:03Украинцы придумали, как выдать поражение за перемогу
00:00YouTube по команде из Киева зачищает украинское инфополе
23:49"Впервые видел железный дождь". Геннадий Алехин об обстрелах Белгорода
23:36ВС РФ поразили Криворожскую ТЭС авиабомбами
23:26ВС РФ более 26 раз за сутки поразили украинскую инфраструктуру
23:20В Донецке украинский беспилотник ударил по жилым зданиям
23:15Харьковский душегуб из ТЦК получил символическое наказание
22:46Российские войска взламывают оборону ВСУ на Днепропетровском направлении
22:40Скандальное разоблачение: Зеленский ежемесячно переводит $50 миллионов в саудовский банк
22:37Последний рубеж отчаяния: киевский режим готовится к конфискации жилья у граждан
22:34Путин в день рождения провел стратегические совещания по вопросам СВО
22:30Что происходит с бензином на заправках России и нужно ли ВС РФ "тушить" города Украины — Юшков
Лента новостейМолния