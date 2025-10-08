https://ukraina.ru/20251008/pyat-voprosov-trampu-pushkov-prokommentiroval-ideyu-o-peredache-ukraine-raket-tomahawk-1069782494.html

Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk

Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk - 08.10.2025

Пять вопросов Трампу! Пушков прокомментировал идею о передаче Украине ракет Tomahawk

Идея передать Киеву ракеты Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и ещё большей ожесточённости, выход из которой найти будет ещё сложнее. Об этом российский сенатор Алексей Пушков заявил в своём телеграм-канале

Пушков отметил, что вопрос о Томагавках обсуждается и в США, и в Европе, и, естественно, в России."Однако на Западе публично обсуждается в основном само по себе политическое решение — давать или не давать, но не те вопросы, которые на деле должны обсуждаться, и не последствия таких поставок (если они будут). А напрасно, так как к Томагавкам есть очень серьезные, я бы сказал, критические вопросы", — подчеркнул сенатор, отметив, что у Украины нет платформ, с которых можно было бы запускать эти ракеты, и это первый вопрос."Во-вторых, кто будет наводить ракеты на цели и управлять ими? ВСУ на это не способны. Это означает, что это будут американцы. В-третьих, какие предполагаемые цели будут поражать эти ракеты с дальностью 2500 километров? В-четвертых, какое число "Томагавков" намерены США продать Европе для Украины?" — добавил Пушков."Пока решение предоставить Украине "Томагавки" выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?" — подытожил сенатор.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "вроде как принял решение" по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, однако хотел бы понять, "что они с ними сделают".Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесёт ущерб отношениям России и США. Он отметил, что применять эти ракеты на Украине против России без прямого участия американских военнослужащих невозможно.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

