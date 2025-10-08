https://ukraina.ru/20251008/mozhet-li-kto-nibud-konkurirovat-s-zelenskim-i-chto-tvoritsya-v-politikume-ukrainy--bezpalko--1069807600.html
Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире Украина.ру объяснил, почему у Зеленского нет серьёзных... Украина.ру, 08.10.2025
2025-10-08T14:21
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире Украина.ру объяснил, почему у Зеленского нет серьёзных конкурентов в украинской элите и даже радикалы не смогут выступить против него. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
