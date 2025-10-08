Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько - 08.10.2025 Украина.ру
Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько
Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько
Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире Украина.ру объяснил, почему у Зеленского нет серьёзных... Украина.ру, 08.10.2025
2025-10-08T14:21
2025-10-08T14:21
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире Украина.ру объяснил, почему у Зеленского нет серьёзных конкурентов в украинской элите и даже радикалы не смогут выступить против него. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире Украина.ру объяснил, почему у Зеленского нет серьёзных конкурентов в украинской элите и даже радикалы не смогут выступить против него.
*В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
13:12
"Оппонент" Зеленского собирает команду, Запад эскалирует конфликт. Хроника событий на 13:00 8 октябряЭкс-главком ВСУ Валерий Залужный формирует команду для потенциального участия в президентских выборах на Украине. Тем временем Верховная Рада приняла постановление о невозможности проведения местных выборов. Появилось мнение, что западные политики заговорили о поставке Украине ракет "Томагавк" из-за успеха России в украинском конфликте
