https://ukraina.ru/20251008/mozhet-li-kto-nibud-konkurirovat-s-zelenskim-i-chto-tvoritsya-v-politikume-ukrainy--bezpalko--1069807600.html

Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько

Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько - 08.10.2025 Украина.ру

Может ли кто-нибудь конкурировать с Зеленским и что творится в политикуме Украины — Безпалько

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире Украина.ру объяснил, почему у Зеленского нет серьёзных... Украина.ру, 08.10.2025

2025-10-08T14:21

2025-10-08T14:21

2025-10-08T14:21

видео

россия

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

"азов"

богдан безпалько

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069807249_0:289:720:694_1920x0_80_0_0_de9b616a7a7c2a38a802a8fa5d5050ea.jpg

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в эфире Украина.ру объяснил, почему у Зеленского нет серьёзных конкурентов в украинской элите и даже радикалы не смогут выступить против него. *В материале упоминается батальон "Азов", признанный террористической организацией и запрещённый в РФ, а также Андрей Билецкий, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20251008/opponent-zelenskogo-sobiraet-komandu-zapad-eskaliruet-konflikt-khronika-sobytiy-na-1300-8-oktyabrya-1069796882.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, "азов", богдан безпалько, украина.ру