Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв

Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов в парламент Чехии, а также рассказал о главной... Украина.ру, 08.10.2025

Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов в парламент Чехии, а также рассказал о главной ошибке европейских политиков и о том, какая страна последует примеру Великобритании: 00:23 – Итоги выборов в Чехии; 02:14 – Риски эскалации конфликта со стороны Финляндии; 05:12 – Внешняя политическая перспектива Молдавии; 08:23 – Отношения Венгрии и Украины; 10:18 – Выйдет ли Дания из Евросоюза; 14:15 – Об отставке премьер-министра во Франции. ТГ-каналы Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov https://t.me/vadimvts1981

2025

