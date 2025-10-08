Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв - 08.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251008/kto-vyigral-ot-vyborov-v-chekhii-i-v-chm-glavnaya-oshibka-evrosoyuza--trukhachv---1069817434.html
Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв
Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв
2025-10-08T16:46
2025-10-08T16:46
видео
чехия
выборы
великобритания
финляндия
ес
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/08/1069817050_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_71276804810f90f91a5af69acb17e9a4.jpg
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов в парламент Чехии, а также рассказал о главной ошибке европейских политиков и о том, какая страна последует примеру Великобритании: 00:23 – Итоги выборов в Чехии; 02:14 – Риски эскалации конфликта со стороны Финляндии; 05:12 – Внешняя политическая перспектива Молдавии; 08:23 – Отношения Венгрии и Украины; 10:18 – Выйдет ли Дания из Евросоюза; 14:15 – Об отставке премьер-министра во Франции. ТГ-каналы Вадима Трухачёва: https://t.me/vadim_trukhachyov https://t.me/vadimvts1981
чехия
великобритания
финляндия
Кто выиграл от выборов в Чехии и в чём главная ошибка Евросоюза — Трухачёв

16:46 08.10.2025
 
Политолог-европеист, кандидат исторических наук Вадим Трухачёв в эфире Украина.ру прокомментировал итоги выборов в парламент Чехии, а также рассказал о главной ошибке европейских политиков и о том, какая страна последует примеру Великобритании:
00:23 – Итоги выборов в Чехии;
02:14 – Риски эскалации конфликта со стороны Финляндии;
05:12 – Внешняя политическая перспектива Молдавии;
08:23 – Отношения Венгрии и Украины;
10:18 – Выйдет ли Дания из Евросоюза;
14:15 – Об отставке премьер-министра во Франции.
ТГ-каналы Вадима Трухачёва:
https://t.me/vadim_trukhachyov
https://t.me/vadimvts1981
