Минобороны России подтверждает освобождение Федоровки

Минобороны России подтверждает освобождение Федоровки

Минобороны России официально сообщило об освобождении Федоровки в ДНР и Нововасилевского в Запорожской области. Об этом 7 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении Минобороны России.Российской группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО", - рассказали в Минобороны РФ. Там также отметили, что за минувшие стуки российской группировкой уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Главное из нового брифинга Минобороны России:🟥 ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру и хранилища с горючим ВСУ; 🟥 Российские средства ПВО сбили 416 беспилотников самолетного типа ВСУ; 🟥 ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 355 военнослужащих.Ранее стало известно, что Армия России освободила Нововасильевское Запорожской области Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

