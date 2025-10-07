Минобороны России подтверждает освобождение Федоровки - 07.10.2025 Украина.ру
Минобороны России подтверждает освобождение Федоровки
Минобороны России подтверждает освобождение Федоровки
Минобороны России официально сообщило об освобождении Федоровки в ДНР и Нововасилевского в Запорожской области. Об этом 7 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-10-07T13:10
2025-10-07T13:10
новости
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина.ру
украина
украина.ру
ситуация на украине
наступление вс рф
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении Минобороны России.Российской группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО", - рассказали в Минобороны РФ. Там также отметили, что за минувшие стуки российской группировкой уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Главное из нового брифинга Минобороны России:🟥 ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру и хранилища с горючим ВСУ; 🟥 Российские средства ПВО сбили 416 беспилотников самолетного типа ВСУ; 🟥 ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 355 военнослужащих.Ранее стало известно, что Армия России освободила Нovovасильевское Запорожской области
россия
запорожская область
донецкая народная республика
украина
Украина.ру
Минобороны России подтверждает освобождение Федоровки

13:10 07.10.2025
 
Минобороны России официально сообщило об освобождении Федоровки в ДНР и Нововасилевского в Запорожской области. Об этом 7 октября сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики", - сказано в официальном сообщении Минобороны России.
Российской группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО", - рассказали в Минобороны РФ.
Там также отметили, что за минувшие стуки российской группировкой уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Главное из нового брифинга Минобороны России:
🟥 ВС РФ поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру и хранилища с горючим ВСУ;
🟥 Российские средства ПВО сбили 416 беспилотников самолетного типа ВСУ;
🟥 ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 355 военнослужащих.
Ранее стало известно, что Армия России освободила Нововасильевское Запорожской области
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
