Ограничения работы аэропортов и сводка опасности атак вражеских БПЛА по регионам России на 0:10

"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам на 0:10 6 октября, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов

Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Курской, Белгородской, Брянской, Саратовской, Рязанской, Воронежской областях, в Крыму, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Липецкой, Калужской, Ростовской, Орловской, Смоленской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Запорожской, Нижегородской, Московской, Тамбовской, Тульской, Херсонской областях, в Краснодарском крае, в ЛНР, в Мордовии.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется стремительно, следите за обстановкой.В связи с опасностью атак беспилотников Росавиация ввела ограничения на взлёт и посадку самолётов в аэропортах Тамбова и Саратова."Аэропорты Тамбов (Донское), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

