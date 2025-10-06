Ограничения работы аэропортов и сводка опасности атак вражеских БПЛА по регионам России на 0:10 - 06.10.2025 Украина.ру
Ограничения работы аэропортов и сводка опасности атак вражеских БПЛА по регионам России на 0:10
Ограничения работы аэропортов и сводка опасности атак вражеских БПЛА по регионам России на 0:10 - 06.10.2025 Украина.ру
Ограничения работы аэропортов и сводка опасности атак вражеских БПЛА по регионам России на 0:10
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам на 0:10 6 октября, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
2025-10-06T00:14
2025-10-06T00:14
новости
россия
угроза
бпла
всу
белгородская область
курская область
брянская область
саратовская область
рязанская область
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066885299_0:13:1256:720_1920x0_80_0_0_e44b6f16b691b110d3b6cf866879f532.jpg
Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Курской, Белгородской, Брянской, Саратовской, Рязанской, Воронежской областях, в Крыму, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Липецкой, Калужской, Ростовской, Орловской, Смоленской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Запорожской, Нижегородской, Московской, Тамбовской, Тульской, Херсонской областях, в Краснодарском крае, в ЛНР, в Мордовии.Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется стремительно, следите за обстановкой.В связи с опасностью атак беспилотников Росавиация ввела ограничения на взлёт и посадку самолётов в аэропортах Тамбова и Саратова."Аэропорты Тамбов (Донское), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
курская область
брянская область
саратовская область
рязанская область
воронежская область
крым
днр
лнр
краснодарский край
липецк
калужская область
ростовская область
орловская область
смоленск
самара
пенза
ульяновская область
запорожская область
нижегородская область
московская область
волгоградская область
херсонская область
Новости
новости, россия, угроза, бпла, всу, белгородская область, курская область, брянская область, саратовская область, рязанская область, воронежская область, крым, днр, лнр, краснодарский край, липецк, калужская область, ростовская область, орловская область, смоленск, самара, пенза, ульяновская область, запорожская область, нижегородская область, московская область, волгоградская область, херсонская область
Ограничения работы аэропортов и сводка опасности атак вражеских БПЛА по регионам России на 0:10

00:14 06.10.2025
 
"Красный уровень" объявили в ряде территорий России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Публикуем сводку опасности по регионам на 0:10 6 октября, составленную по данным официальных источников и мониторинговых каналов
Повреждения энергетики есть после украинского обстрела Белгорода, информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Опасность атаки БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА, тревога по БПЛА) объявлялась в Волгоградской, Курской, Белгородской, Брянской, Саратовской, Рязанской, Воронежской областях, в Крыму, в ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлен в Липецкой, Калужской, Ростовской, Орловской, Смоленской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Запорожской, Нижегородской, Московской, Тамбовской, Тульской, Херсонской областях, в Краснодарском крае, в ЛНР, в Мордовии.
Опасность БПЛА, отменённая в ряде других регионов, может быть объявлена вновь, ситуация меняется стремительно, следите за обстановкой.
В связи с опасностью атак беспилотников Росавиация ввела ограничения на взлёт и посадку самолётов в аэропортах Тамбова и Саратова.
"Аэропорты Тамбов (Донское), Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлении официального представителя Росавиации Артёма Кореняко.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Россия угроза БПЛА ВСУ Белгородская область Курская область Брянская область Саратовская область Рязанская область Воронежская область Крым ДНР ЛНР краснодарский край Липецк Калужская область Ростовская область Орловская область Смоленск Самара Пенза Ульяновская область Запорожская область Нижегородская область Московская область Волгоградская область Херсонская область
 
Лента новостейМолния