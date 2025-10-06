https://ukraina.ru/20251006/massovoe-primenenie-deshevykh-dronov-okazalos-bolee-znachimym-chem-paradnye-roboty-buduschego---alekhin-1069588668.html

Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин

Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин - 06.10.2025 Украина.ру

Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин

СВО стала катализатором глубокой трансформации российской армии, где роботизация перешла из разряда теоретических концепций в практическую плоскость ведения боевых действий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-10-06T04:30

2025-10-06T04:30

2025-10-06T04:30

новости

геннадий алехин

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво

fpv-дрон

дроны

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg

"С началом СВО роботизация превратилась из академической дискуссии в суровую реальность", — констатирует военный аналитик. Он подчеркивает: "Массовое применение дешевых коммерческих квадрокоптеров оказалось куда более значимым, чем парадные "роботы будущего"".Алехин объясняет принципиальное изменение подхода: "Роботизация — это не про отдельные образцы техники, а про трансформацию организационно-штатной структуры армии". Он описывает текущую ситуацию: "На поле боя появились экосистемы — от самодельных FPV-дронов до комплексных архитектур с элементами искусственного интеллекта".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251003/tretya-mirovaya-riski-eskalatsii-konflikta-na-ukraine-konferentsiya-iz-tsikla-ukrainskoe-dose-1069585279.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геннадий алехин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, fpv-дрон, дроны, беспилотники, бпла, война, война на украине, главные новости