Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин - 06.10.2025
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин - 06.10.2025 Украина.ру
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин
СВО стала катализатором глубокой трансформации российской армии, где роботизация перешла из разряда теоретических концепций в практическую плоскость ведения боевых действий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"С началом СВО роботизация превратилась из академической дискуссии в суровую реальность", — констатирует военный аналитик. Он подчеркивает: "Массовое применение дешевых коммерческих квадрокоптеров оказалось куда более значимым, чем парадные "роботы будущего"".Алехин объясняет принципиальное изменение подхода: "Роботизация — это не про отдельные образцы техники, а про трансформацию организационно-штатной структуры армии". Он описывает текущую ситуацию: "На поле боя появились экосистемы — от самодельных FPV-дронов до комплексных архитектур с элементами искусственного интеллекта".
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин

© РИА Новости . Станислав Красильников
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
СВО стала катализатором глубокой трансформации российской армии, где роботизация перешла из разряда теоретических концепций в практическую плоскость ведения боевых действий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"С началом СВО роботизация превратилась из академической дискуссии в суровую реальность", — констатирует военный аналитик. Он подчеркивает: "Массовое применение дешевых коммерческих квадрокоптеров оказалось куда более значимым, чем парадные "роботы будущего"".
Алехин объясняет принципиальное изменение подхода: "Роботизация — это не про отдельные образцы техники, а про трансформацию организационно-штатной структуры армии".
Он описывает текущую ситуацию: "На поле боя появились экосистемы — от самодельных FPV-дронов до комплексных архитектур с элементами искусственного интеллекта".
"Активно обсуждаются концепции эшелонированного применения БПЛА: от стратегических воздушных аппаратов до микро-дронов, объединенных в общий информационный контур", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.
