https://ukraina.ru/20251006/massovoe-primenenie-deshevykh-dronov-okazalos-bolee-znachimym-chem-paradnye-roboty-buduschego---alekhin-1069588668.html
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин - 06.10.2025 Украина.ру
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин
СВО стала катализатором глубокой трансформации российской армии, где роботизация перешла из разряда теоретических концепций в практическую плоскость ведения боевых действий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-10-06T04:30
2025-10-06T04:30
2025-10-06T04:30
новости
геннадий алехин
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
fpv-дрон
дроны
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_61c2fbc10a646449f4d24035bdaa0501.jpg
"С началом СВО роботизация превратилась из академической дискуссии в суровую реальность", — констатирует военный аналитик. Он подчеркивает: "Массовое применение дешевых коммерческих квадрокоптеров оказалось куда более значимым, чем парадные "роботы будущего"".Алехин объясняет принципиальное изменение подхода: "Роботизация — это не про отдельные образцы техники, а про трансформацию организационно-штатной структуры армии". Он описывает текущую ситуацию: "На поле боя появились экосистемы — от самодельных FPV-дронов до комплексных архитектур с элементами искусственного интеллекта".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251003/tretya-mirovaya-riski-eskalatsii-konflikta-na-ukraine-konferentsiya-iz-tsikla-ukrainskoe-dose-1069585279.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062596694_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_3d72741fea8a9ff7514cb1dee0921eed.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий алехин, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, fpv-дрон, дроны, беспилотники, бпла, война, война на украине, главные новости
Новости, Геннадий Алехин, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, fpv-дрон, дроны, беспилотники, БПЛА, война, война на Украине, Главные новости
Массовое применение дешевых дронов оказалось более значимым, чем парадные "роботы будущего" - Алехин
СВО стала катализатором глубокой трансформации российской армии, где роботизация перешла из разряда теоретических концепций в практическую плоскость ведения боевых действий. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин