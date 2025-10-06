Макрон раскритиковал инициативу "стены дронов": FT раскрыло, что не устраивает французского лидера

"Стена дронов": о чем новая антироссийская задумка Европы и какая в ней опасность

Милитаризация Европы выходит на новый уровень. Чиновники ЕС разрабатывают проект "Восточный дозор", который будет направлен против России. В среду, 1 октября, эти идеи обсудят на неформальном саммите лидеров стран Евросоюза в Копенгагене