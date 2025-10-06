https://ukraina.ru/20251006/makron-raskritikoval-initsiativu-steny-dronov-ft-raskrylo-chto-ne-ustraivaet-frantsuzskogo-lidera-1069699406.html
Макрон раскритиковал инициативу "стены дронов": FT раскрыло, что не устраивает французского лидера
2025-10-06
Проект "стена дронов" по созданию защиты от беспилотников на восточной границе НАТО не должен так называться. Об этом 6 октября заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает газета Financial Times
"Я иногда с опаской отношусь к чрезмерно широким терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены для беспилотников? Все гораздо сложнее", — объяснил французский лидер.
Стоит напомнить, что инициативу предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Проект "стена дронов" был рассмотрен после череды нарушений воздушного пространства стран Европы беспилотниками неизвестного происхождения. В ЕС обвинили в инцидентах Россию.
Глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.
Ранее издание Politico сообщило, что нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц в "очень резких" выражениях раскритиковал идею финансирования "стены дронов" из фондов ЕС.
Кроме того, 1 октября газета Financial Times сообщила, что в некоторых странах ЕС считают несправедливым, что большая часть денег на создание так называемой "стены дронов" уйдет на нужды северных и восточных соседей.
Как уточняло издание, чиновники ЕС, которые работают над совместным финансированием "стены дронов", в курсе недовольства со стороны Западной и Южной Европы и сейчас пытаются сделать так, чтобы "стена дронов" была выгодна всем.
Что же касается "стены", то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и НАТО в ответ на якобы имевшие место случаи вторжения в воздушное пространство европейских стран. Подробности в публикации Орбан объявил "бой в клетке", Евросоюз недоволен "стеной дронов". Главное на 13:00.