"Европейские города охватила эпидемия UFD": Медведев объяснил причины и последствия
"Европейские города охватила эпидемия UFD": Медведев объяснил причины и последствия
Обеспокоенность европейцев якобы российскими беспилотниками имеет объяснение. Об этом 6 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2025-10-06T14:11
2025-10-06T14:11
новости, россия, европа, украина, фридрих мерц, эммануэль макрон, совбез, ес, сво, новости сво россия, бпла, беспилотники, дроны, дмитрий медведев, валдай, владимир путин, русофобия, война
Новости, Россия, Европа, Украина, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Совбез, ЕС, СВО, новости СВО Россия, БПЛА, беспилотники, дроны, Дмитрий Медведев, Валдай, Владимир Путин, Русофобия, война

14:11 06.10.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание. Первые"
Обеспокоенность европейцев якобы российскими беспилотниками имеет объяснение. Об этом 6 октября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"Европейские города охватила эпидемия UFD, или Unidentified Flying Drones. БПЛА повсюду: возле военных баз, в аэропортах, в полях и над городами. Чьи – неясно", - констатировал Медведев.
Он изложил основные версии:
1. Провокации бандеровцев с целью улучшить поставки оружия и спровоцировать войну.
2. Деятельность пророссийского подполья в этих странах с целью дестабилизации жизни в ЕС.
3. Проверка своих систем ПВО на прочность, которая проводится местными спецслужбами.
4. Игры местных охламонов с хулиганскими целями.
5. Прямой засыл дронов из России.
Оценивая эти версии, Медведев заметил, что "первая вполне вероятна" при том, что путь обычного БПЛА возможно отследить.
"Куча бессмысленных хохлоуклонистов живёт в Европе. Запускать дроны в Европе безопаснее, чем на передовой", - заметил при этом Медведев.
Вторую версию он назвал теоретически возможной, но сомнительной.
"Симпатизирующие нашей стране люди не станут вхолостую тратить свой ресурс, выходя из подполья. Наши "агенты и кроты" ждут отдельной команды", - пояснил он.
Третью версию он назвал "рабочей". При этом он отметил, что спецслужбы и национальные армии должны проверять свою готовность к отражению атак БПЛА.
Четвёртую версию он увязал с шалостями местных бездельников, злящих местных бюрократов.
"Пятую версию вполне развёрнуто прокомментировал в ходе валдайских дискуссий Президент России. Тут добавить нечего, к тому же его слова коррелируют и с четвёртой версией", - сообщил Медведев.
По его мнению, истинными причинами этой паники вокруг "русских дронов" может быть любая из приведённых причин или их совокупность.
"Главное не это. Главное, чтобы недалёкие европейцы прочувствовали на своей шкуре, что такое опасность войны. Чтобы боялись и тряслись, как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню. Чтобы обгадились от страха, предчувствуя свой близкий и мучительный конец, - заявил Медведев. - Может, тогда они поймут, что такое война. И оторвут головы своим уродцам типа Мерца и Макрона, которые зарабатывают бабло и политические очки на крови".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния