ПВО расправилась с вражескими беспилотниками над Россией и Черным морем - 03.10.2025
ПВО расправилась с вражескими беспилотниками над Россией и Черным морем
ПВО расправилась с вражескими беспилотниками над Россией и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 20 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 3 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-03T07:47
2025-10-03T07:47
Из них девять уничтожили над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Воронежской области, по три над Белгородской областью и Крымом и один – над территорией Курской области.Ночью глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки БПЛА над городом.Опасность атаки дронов также объявляли в Воронежской и Белгородской областях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ПВО расправилась с вражескими беспилотниками над Россией и Черным морем

07:47 03.10.2025
 
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 20 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны, передает 3 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них девять уничтожили над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Воронежской области, по три над Белгородской областью и Крымом и один – над территорией Курской области.
Ночью глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки БПЛА над городом.
Опасность атаки дронов также объявляли в Воронежской и Белгородской областях.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
