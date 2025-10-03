Европровал старой фюрерши. В Старом Свете существует много линий раскола и недовольных

https://ukraina.ru/20251003/evroproval-staroy-fyurershi-v-starom-svete-suschestvuet-mnogo-liniy-raskola-i-nedovolnykh-1069594302.html
Несомненным признаком победы остатков здравого смысла на саммитах Евросоюза и Единого политического сообщества (ЕПС) 1-2 октября 2025 года в Копенгагене стало поражение на них главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Эта стремительно стареющая немецкая фрау (8 октября ей стукнет 67 лет) на неровных ножках, с выпученными глазами и задатками бандерши каннибалов очень хочет войны с Россий. Несмотря на то, что она – мать семерых детей, из которых двое сыновей призывного возраста. Наверное, уверена, что сможет их спрятать, как это у них, у демократов, и водится – любят они воевать чужими руками. Как на Украине – за свои европейские интересы, но до последнего украинца….Кроме того, она очень хочет стать единственным и непререкаемым фюрером Европы, как кумир и шеф ее предков Адольф Алоизович Гитлер. Чтобы, видимо, легче воевалось.Однако первым против чрезмерного фюрерства Урсулы выступил ее земляк, канцлер Германии Фридрих Мерц, чей дед по материнской линии Йозеф Пауль Совиньи в 1933 году вступил в ряды штурмовиков и получил звание обершарфюрера, а потом в родном городке переименовывал улицы в честь первых лиц Третьего рейха - Адольфа Гитлера и Германа Геринга. Ну какая ему Урсула в этом случае – указ?И 1 октября на саммите Евросовета Мерц погнал на Урсулу, как наши городских. Как рассказало агентство Bloomberg, поводом стал спор о полномочиях Брюсселя и роли Европы в украинском конфликте, а потом все скатилось к тому, кто главный на континенте. Урсула уверена, что она и возглавляемая ею Еврокомиссия, а Мерц раскритиковал стремление главы ЕК к централизации власти. И своими речами дал понять, что намерен вернуть ключевые решения по Европе и ее делам на национальный уровень, в Германию, которая еще недавно была экономическим локомотивом Старого Света и самой мощной экономикой.Чтобы обеспечить былое влияние, подорванное и Брюсселем, и антиевропейским беснованием президента США Дональда Трампа, Мерц и готовится ослабить "брюссельскую машину", которая, по его мнению, за последние годы слишком укрепила свои позиции. Еще до поездки в Копенгаген на саммит канцлер встретился с немецкими бизнесменами в Берлине и сказал им: "Так просто не может продолжаться. …Мы должны вставить палку в колеса этой машины в Брюсселе".Фон дер Ляйен действительно в последние годы продвигала идею более "федералистской" модели Евросоюза, при которой все больше решений концентрируются в бюрократических структурах наднационального Брюсселя. А точнее – в ее руках и в руках Еврокомиссии.Мерц, как указывает Bloomberg, последовательно выступает против и фактически торпедирует задумки фрау (агентство даже называет это "крестовым походом" немецкого канцлера):– в прошедшем августе Урсула сообщила, что ЕС готовит "точные" планы по размещению войск на Украине после окончания войны. Мерц заявил, что никаких таких документов "по крайней мере, в Германии" не существует. И наехал конкретно на Урсулу, подчеркнув, что подобные вопросы не входят в полномочия Еврокомиссии, ибо: "Европейский союз не несет ответственности за это";– ЕК и Урсула хотят взять под свое крыло торговлю оружием и закупки его у США, а Мерц выступает за то, чтобы именно национальные правительства, в том числе и немецкое, а не Брюссель, имели право последнего слова в вопросах закупки вооружений. А речь, как вы понимаете, идет о миллиардах долларов. Сейчас на кон поставлены первые 150 млрд, которые должны взять в качестве кредитов нацправительства, а всего на закупку вооружение Урсула напланировала 800 млрд;– в прошедшем июле Урсула предложила расширить бюджет ЕС до 2 трлн евро и ввести новые налоги, а Мерц ответил, что и не подумает это делать. "Что касается Германии, я исключаю, что мы пойдем по такому пути. Мы этого не сделаем", — сказал он;– Урсула согласна покупать оружие у США, а Мерц уже раскритиковал ее за медлительность Евросоюза в переговорах с США по торговым вопросам и заявил: "Лучше быстро и просто, чем долго и сложно";– Урсула пыталась успокоить Трампа и подписала с ним соглашение о 15% тарифов на евротовары, а канцлер Германии подверг этот документ жесткой критике: "Немецкая экономика понесет значительный ущерб от этих тарифов".Понятно, что такая жесткая схватка вызвана не только борьбой с Урсулой и евробюрократией за власть в Европе, но и попытками Мерца набрать баллы внутри своей страны, где его популярность уже упала ниже городской канализации: 70% немцев недовольны работой Мерца, а он хочет повысить рейтинги борьбой типа за национальные интересы.Однако скрытое, но публичное противостояние ключевых фигур политарены Европы уже вызвало круги неподчинения в европейской бюрократической войне, что и проявилось в виде поражения Урсула на саммитах. Саммиты зашли пока в исполнительский тупик и не смогли ни принять решения по так называемой "стене дронов" на восточной границе ЕС, ни приблизить вступление Украины и Молдавии в Евросоюз, потому что не был изменен принцип голосования.Евространы отказались отменять единогласное голосование в виде обязательного консенсуса в пользу принятия решений простым большинством.Если новоявленные холуи Брюсселя по линии и ЕС, и НАТО типа Финляндии согласны на усиление роли евробюрократов, то страны Старой Европы выступили против, ибо у них есть свои резоны – им тоже может понадобиться право вето, которое вольно или невольно дает консенсус, на те решения, которые их не устраивают. Любые решения: и экономические, и политические.Президент Финляндии, которая "обнатилась" в Альянсе совсем недавно, Александр Стубб готов лечь под Брюссель по-любому: "Я лично приветствую любой механизм принятия решений, который дает больше гибкости и меньше возможностей для блокирования, и особенно в случае с Украиной".А вот президент Франции Эмманюэль Макрон, как написало издание Politico со ссылкой на свои источники, внезапно поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которого и хотели нагнуть, меняя принцип голосования. Чтобы, значит, большинством голосов вынудить Венгрию подчиниться по всем вопросам, в том числе и по украинскому.Вслед ща Макроном Венгрию поддержали и те страны, которым нужно право вето, чтобы не допустить приема в ЕС их врагов. Венгрия выступает против членства в ЕС и НАТО Украины. Франция и Греция не хотят ни при каких обстоятельствах видеть в Евросоюзе Турцию (Афины мстят за Северный Кипр, отобранный Анкарой). Греция же не желает в ЕС Албанию, Хорватия – Сербию, а Болгария – Северную Македонию.А еще Нидерланды и особенно Бельгия не хотят, чтобы Урсула и ее ЕК конфисковали и по своему усмотрению использовали замороженные российские вклады в евробанках и тем самым окончательно подорвали доверие к европейским финансовым институтам.По той же причине саммиты не смогли утвердить что-либо действенное и конкретное по "стене дронов". Как написала газета Financial Times, опять сработало недовольство стран запада и юга Европы тем, что большая часть средств на инициативу по созданию "стены" уйдут на нужды их северных и восточных соседей. А те денежки и оприходуют себе на карман. "Чиновники в ЕС, которые работают над совместным финансированием "стены дронов", заявили, что знают о жалобах со стороны Западной и Южной Европы о том, что большая часть этих расходов пойдут на пользу восточных и северных стран", – написала газета и оказалась права.И точно так же под угрозой оказались и три других плана-проекта по милитаризации Европы, о которых писало издание Politico: а) "дозор восточного фланга", цель которого — обнаружение угроз от гибридных операций до проникновения БПЛА; б) "щит противовоздушной обороны" — совместная инициатива ЕС и других европейских стран по укреплению противовоздушной и противоракетной обороны; в) "космический щит обороны", цель которого — поддерживать конкурентоспособность блока в сфере безопасности в космосе.Многие уверены, что хитромудрая Урсула что-нибудь еще придумает, чтобы добиться послушания – гитлеровско-фюрерская косточка в ней сильна до маниакальности. Но по-любому эти междусобойчики последовательно и постоянно подтачивают единство ЕС и усилия евробюрократии по установлению своей власти. И страны Европы хотят сохранить за собой эти механизма противоборства. И защиты своих интересов. Евространы банально и по старой доброй привычке не доверяют ни друг другу, ни – тем более – евробюрократии и лично Урсуле, которые очень успешно доказали свою беспредельную вороватость.Так они там и живут в атмосфере взаимного недоверия и подозрительности. И хотят строить новые заборы и преграды. И не зря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков их предупреждал, что строить стены – это всегда не очень хорошо, даже плохо…Еще на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Стена раскола. Как дроны не сплотили, а рассорили старую и молодую Европы"
