Дошёл до Верховного суда: эпатажный певец и блогер Шарлот пытается выйти на свободу
Дошёл до Верховного суда: эпатажный певец и блогер Шарлот пытается выйти на свободу
Скандально известный певец и блогер Эдуард Шарлот обжаловал в Верховном суде свой приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом со ссылкой на материалы суда 2 октября сообщает РИА Новости
Дошёл до Верховного суда: эпатажный певец и блогер Шарлот пытается выйти на свободу
03:20 02.10.2025 (обновлено: 04:12 02.10.2025)
Скандально известный певец и блогер Эдуард Шарлот обжаловал в Верховном суде свой приговор по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом со ссылкой на материалы суда 2 октября сообщает РИА Новости
"Жалоба Шарлота поступила и передана на изучение", — сказано в судебных материалах.
Самарский областной суд 27 декабря 2024 года приговорил Шарлота к 5 годам 6 месяцам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Позднее Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.
Перед оглашением приговора Шарлот попросил прощения у всех за свои провокационные видеоролики, признал, что поступал глупо, а также заявил, что готов к созданию семьи.
После многочисленных нарушений певца-блогера перевели из колонии-поселения в колонию общего режима.
Против Шарлота в конце 2023 года были заведены уголовные дела за реабилитацию нацизма и оскорбление религиозных чувств верующих, позже к ним добавились дела за возбуждение ненависти и уничтожение документа. Шарлот признал вину, заявив, что совершил преступления неумышленно.
Основанием для уголовных дел стали видеоролики экстремистской направленности. В одном из них Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на неё. В другом видео Шарлот обнаженным исполняет пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова, прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Он также разместил видео, на котором сжёг свой паспорт, заявив, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Однако в середине ноября 2023 года певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. Задержали блогера 22 ноября в петербургском аэропорту "Пулково", когда он прилетел из Армении.
Позже певец написал письмо, в котором попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств. По словам зампреда Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанга Кипшидзе, Русская православная церковь получила покаянное письмо Шарлота и не против его прощения в соответствии со статьей 76 УК РФ, позволяющей освободить преступника от ответственности в случае раскаяния.
Росфинмониторинг 23 июля 2024 года внёс Шарлота в перечень террористов и экстремистов. 19 апреля 2025 года его исключили из этого списка.
